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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лют, 2025 01:31
asti написав: fox767676 написав: asti написав:
Да и потом, как проверить, что перед тобой айтишник - контракт с компанией спросить??!
Погуглите ПІБ - если айтишник , то скорее всего будет ФОП с соответствующими кведами
Секундочку, человек пришел посмотреть квартиру чтобы снять - вряд-ли он станет сразу свой ПИБ светить//)
Для начала элементарно спросить.У меня как-то так само получилось, когда сдавал рылы звонили и сами говорили что есть такой-то человек, от туда-то, занимается тем-то.А потом я уже привык и уже сам когда звонили спрашивал откуда он, чем занимается.Оно конечно и соврать можно, но смысл.Куча арендодателей которые даже не интересуются чем кто занимается.Да вообще, пришли люди на просмотр вот и просто разговариваешь с ними.
А данные ж ты в любом случае получишь если договоритесь.Вот и проверяй.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 09:57
fox767676 написав: asti написав:
Да и потом, как проверить, что перед тобой айтишник - контракт с компанией спросить??!
Погуглите ПІБ - если айтишник , то скорее всего будет ФОП с соответствующими кведами
тест на JS, пусть код калькулятора напишет и заселяется)
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Додано: Пон 03 лют, 2025 10:00
asti написав: fox767676 написав: asti написав:
Да и потом, как проверить, что перед тобой айтишник - контракт с компанией спросить??!
Погуглите ПІБ - если айтишник , то скорее всего будет ФОП с соответствующими кведами
Секундочку, человек пришел посмотреть квартиру чтобы снять - вряд-ли он станет сразу свой ПИБ светить//)
при переглядах на покупку, рили записують ПІБ та ІНН в який псевдодоговір, хто заважає при переглядах на оренду робити подібне.
В розвинутих країнах ще просять довідку про кредитний рейтинг, та рекомендований лист від попереднього лендлорда або кого іншого
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Додано: Пон 03 лют, 2025 19:05
asti написав:
А эскортницам стоит сдавать?!
Был у кого-нибудь такой опыт??
1. В анкете должно быть написано no ass
2. Бесплатный или хотя бы акционный годовой абонемент
Если серьёзно, то так с тестостероновой вонью и продал с неуверенностью всех найденных анальных лубрикантов.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 19:10
Погано що в нас немає Апріорного права Лендлорда - тобто що у спірній ситуації лендлорд завжди правий, а саме: не вніс орендар вчасно плату - негайне виселення (без усяких судів та ін), не компенсував комунальні згідно договору - негайне виселення і так далі. Як у Туреччині - не вніс плату - приїжджає поліція і хай у квартирі живуть хоч неповнолітні інваліди
в опалювальний сезон - всіх виселяють без розмов!!
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Додано: Пон 03 лют, 2025 19:24
asti написав:
Погано що в нас немає Апріорного права Лендлорда - тобто що у спірній ситуації лендлорд завжди правий, а саме: не вніс орендар вчасно плату - негайне виселення (без усяких судів та ін), не компенсував комунальні згідно договору - негайне виселення і так далі. Як у Туреччині - не вніс плату - приїжджає поліція і хай у квартирі живуть хоч неповнолітні інваліди
в опалювальний сезон - всіх виселяють без розмов!!
Не факт що таке дійсно є в Туреччині (так як ви описуєте), а взагалі - де в цивілізованих країнах ви таке бачили, окрім, можливо, Туреччини?
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