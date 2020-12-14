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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 лют, 2025 00:30
asti написав: Faceless написав: asti написав:
Погано що в нас немає Апріорного права Лендлорда - тобто що у спірній ситуації лендлорд завжди правий, а саме: не вніс орендар вчасно плату - негайне виселення (без усяких судів та ін), не компенсував комунальні згідно договору - негайне виселення і так далі. Як у Туреччині - не вніс плату - приїжджає поліція і хай у квартирі живуть хоч неповнолітні інваліди
в опалювальний сезон - всіх виселяють без розмов!!
Не факт що таке дійсно є в Туреччині (так як ви описуєте), а взагалі - де в цивілізованих країнах ви таке бачили, окрім, можливо, Туреччини?
Справа у тому що цивілізовані країни стали такими саме завдяки тому що там право власності є майже сакральним (святим), а людина яка не платить вчасно (або взагалі) оренду на це право посягає тому що у такому випадку користується чужою власністю безоплатно. Інша справа що ліваки в урядах і парламентах певних країн заграють із плебсом задля отримання політичних дивідендів і, нажаль, дещо обмежують лендлордів у їх правах забуваючи що саме власники є основою будь якої цивілізованої країни!
Бла-бла-бла замість чітко написати: ніде
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Faceless
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