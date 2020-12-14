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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 лют, 2025 00:30
asti написав: Faceless написав: asti написав:
Погано що в нас немає Апріорного права Лендлорда - тобто що у спірній ситуації лендлорд завжди правий, а саме: не вніс орендар вчасно плату - негайне виселення (без усяких судів та ін), не компенсував комунальні згідно договору - негайне виселення і так далі. Як у Туреччині - не вніс плату - приїжджає поліція і хай у квартирі живуть хоч неповнолітні інваліди
в опалювальний сезон - всіх виселяють без розмов!!
Не факт що таке дійсно є в Туреччині (так як ви описуєте), а взагалі - де в цивілізованих країнах ви таке бачили, окрім, можливо, Туреччини?
Справа у тому що цивілізовані країни стали такими саме завдяки тому що там право власності є майже сакральним (святим), а людина яка не платить вчасно (або взагалі) оренду на це право посягає тому що у такому випадку користується чужою власністю безоплатно. Інша справа що ліваки в урядах і парламентах певних країн заграють із плебсом задля отримання політичних дивідендів і, нажаль, дещо обмежують лендлордів у їх правах забуваючи що саме власники є основою будь якої цивілізованої країни!
Бла-бла-бла замість чітко написати: ніде
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Додано: Вів 04 лют, 2025 01:01
asti написав: Faceless написав: asti написав:
Погано що в нас немає Апріорного права Лендлорда - тобто що у спірній ситуації лендлорд завжди правий, а саме: не вніс орендар вчасно плату - негайне виселення (без усяких судів та ін), не компенсував комунальні згідно договору - негайне виселення і так далі. Як у Туреччині - не вніс плату - приїжджає поліція і хай у квартирі живуть хоч неповнолітні інваліди
в опалювальний сезон - всіх виселяють без розмов!!
Не факт що таке дійсно є в Туреччині (так як ви описуєте), а взагалі - де в цивілізованих країнах ви таке бачили, окрім, можливо, Туреччини?
Справа у тому що цивілізовані країни стали такими саме завдяки тому що там право власності є майже сакральним (святим), а людина яка не платить вчасно (або взагалі) оренду на це право посягає тому що у такому випадку користується чужою власністю безоплатно. Інша справа що ліваки в урядах і парламентах певних країн заграють із плебсом задля отримання політичних дивідендів і, нажаль, дещо обмежують лендлордів у їх правах забуваючи що саме власники є основою будь якої цивілізованої країни!
Ковид - многим лендлордам напакостил: попринимали законы в пользу арендаторов, которые проживают в жилище и по каким-то причинам НЕ могут платить арендную плату (напр., потеряли работу из-за ковидного карантина, или стали зарабатывать меньше). Погуглите об "окУпасах" в Испании: одни подыскивают пустующее жилье, продавая адреса по-нашему бомжам (зачастую - нелегальным иммигрантам); бомжи - в него вселяются целыми семьями/группами (врезав свой замок И чтобы кто-то постоянно был в этом жилье, в таком случае - даже взлом собственником - считается нарушением частной жизни и наказуемо), полиция - НЕ вмешивается (а вдруг у лендлорда - устный договор аренды с ними?); еще одни - специализируются на переговорах с окУпасами и блокировании вышедшим (напр., на работу) возвращения обратно в жилище (ни-ни применять к ним физ. насилие - уголовно наказуемо!); суды - завалены делами на годы, да и расходы адвоката - недешевы. ПОЭТОМУ оптимальным для лендлорда считается заплатить "окУпасам" "отступного", оплатить услуги переговорщиков (всего получается "влета" примерно на 1500-2000 евро, простив им арендную плату, "коммуналку" и как говорят: "перекреститься", что выпроводил "по-любовно" (что лендлорду повезло, что в его случае окУпасы были без детей (в этом случае - выселить еще проблематичнее, соотв., дороже обойдется) И/ИЛИ, напр., поддерживал нормальные отношения с соседями проживая в другом месте/стране и те ему оперативно сообщили о захвате его собственности). Пока окУпасы ведут переговоры с лендлордом/его переговорщиками - первые через продавца адресов подбирают себе новое жилье, в которое сразу они и вселятся! Мелькнула инфа, что испанцы озаботились этой проблемой и собираются вносить изменения в защиту лендлордов (может, уже внесли), в частности, с учетом популярности Испании для инвестирования в жилье со стороны иностранных лендлордов.
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Додано: Вів 04 лют, 2025 01:18
Hotab написав:
«Койкомісце» з ще теплою бабусею. Тут є такі поціновувачі.
Скорее всего, проблемная квартира, напр., не смогли договориться с собственником/-ами остальных 5/6 квартиры, чтобы им напакостить (иначе просто бы отказались от такого наследства в пользу родычей/совладельцев хрущевки в Запорожье)...
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