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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12194121951219612197>
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 11:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:я когда то рассказывал что бывают частные тп, которые неофициально дают возможность продавать мощности с добавленной стоимостью, мне не очень верили. Вот вычитал на форуме

Зображення
Пробували такий стартап?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 11:59

  Faceless написав:Пробували такий стартап?
идея была. Но мэр не одобрил. 1я проблема - земля. Кусочки которые нужны под тпшки не продаются. Минимальный лот что я видел был 3 сотки.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 14:16

  osafly написав:
  посетитель написав:Такой себе поток сознания...
Единственный вопрос задам: зачем забирать предыдущие экземпляр договора арендатора?(Именно это ж имелось ввиду про копию?)


Если нет открытого ФОПа,догадайдесь с трех раз,подключив все глубины своего сознания...


О билять, это из серии недалёких фейсбучных де билов "а я в налоговую наябедничаю что ты квартиру сдаешь". Бред.И шо?Ты ж расказываешь что деньги налом берешь, под покровом ночи, озираясь по сторонам.

И да, если ты так боишься этого, а что мешает квартиранту сфотографировать этот договор ? :)
Какие ж люди у нас недалёкие.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 16:52

  посетитель написав:
  osafly написав:
  посетитель написав:Такой себе поток сознания...
Единственный вопрос задам: зачем забирать предыдущие экземпляр договора арендатора?(Именно это ж имелось ввиду про копию?)


Если нет открытого ФОПа,догадайдесь с трех раз,подключив все глубины своего сознания...


О билять, это из серии недалёких фейсбучных де билов "а я в налоговую наябедничаю что ты квартиру сдаешь". Бред.И шо?Ты ж расказываешь что деньги налом берешь, под покровом ночи, озираясь по сторонам.

И да, если ты так боишься этого, а что мешает квартиранту сфотографировать этот договор ? :)
Какие ж люди у нас недалёкие.



Слышишь,ты..билять....Будешь у себя на районе со своими типочками так разговаривать..Что то не устраивает,проходи мимо...Недалекий тут судя по всему ты сам,а скорее всего-просто больной на голову.Дурака учить-только портить....
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 18:27

  Hotab написав:serg1974
Обычно самое дискуссионное и дорогое - это поломки бытовой техники.
Когда хитросделанный прижимистый лорд покупает технику в хату под оренду из «б/у техника из Европы» , а там коты в мешке , то не удивительно что и при обычной эксплуатации горят насосы стиралок, текут баки бойлера, начинает громыхать «белка» внутреннего блока кондиционера.
Никакой неправильной эксплуатации там и близко нет.
Я так лорда послал с ремонтом. Естественно хату после окончания срока аренды (а это на все уплаченные деньги включая залог ) сменил .
Вернуть в первоначальном - это маразм. Как минимум естественный износ есть, первоначального быть не может

В договоре указана сумма ремонтов техники, сантехники, что то где то потекло и тд, ниже которой арендатор делает за свой счет. У меня 4000 грн. Что выше(бывает редко очень) - по договоренности(как показывает практика 50/50). А от таких грамотных с "естественным износом" изначально предпочитаю не связываться. :D
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 20:14

Продаж по єОселі

Вітаю, колеги. Привів мені ріелтор покупця на квартиру під державну програму - не зрозумів до кінця - це та сам єОселя чи щось інше-сказав, що вони ВПО, втратили житло і держава дає їм гроші на купівлю - моя хата підходить і влаштовує. Якось я з літа не слідкував за змінами у нюансах купівлю по держпрограмам і подальшому вивіду грошей із банку - хто в темі - у 2х словах - програма реально працює?( мені кажуть, що 2 місяці максимум на угоду піде), і що зараз в банках с приводу видачи готівки - ті самі 100К на день видають, чи ще є якісь обмеження? Дякую заздалегідь
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 20:48

  Hotab написав:ЖК «Голосіївський».. Підсунулась контекстна реклама. Достойний уваги? 68 тис за метр, зданий. Позиціонують як бізнес-клас, але не бачив і не скоро зможу побачити

Відгуки на Гугл картах про цей ЖК цікаві: https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... FQAw%3D%3D
Sandor
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 21:00

  Sandor написав:
  Hotab написав:ЖК «Голосіївський».. Підсунулась контекстна реклама. Достойний уваги? 68 тис за метр, зданий. Позиціонують як бізнес-клас, але не бачив і не скоро зможу побачити

Відгуки на Гугл картах про цей ЖК цікаві: https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... FQAw%3D%3D



Дякую, почитав. Там 90+% негативу за коефіцієнт балконів і примус доплатити за метри після здачі.
1. Мене це ніяк не може торкнутись, розглядаю лише здане
2. Ну взагалі то кінцевий розрахунок завжди після здачі і обміру фактичних метрів . І це ще добре що дають доплатити по ціні входу , а не ціні на момент здачі. Тому не зовсім зрозумів по що там скарги.
В договоре указана сумма ремонтов техники, сантехники, что то где то потекло и тд, ниже которой арендатор делает за свой счет. У меня 4000 грн.

То есть замену анода и чистку бойлера раз в 2 года вы кладете на арендатора?
Регулировка провисших окон..
Хотя бы раз в 2 года чистка кондиционера (особенно наружный блок, помыть сеточку врутрянки нет проблемы)

Если накроется картридж смесителя (потечет от ржавой воды) или порвется шланг душа (лендлорды любят купить самый дешман, а не нормальный силиконовый хорошего бренда).


Крч, я вас понял)) Я в принципе в съемной квартире обычно даже ночевал менее 40% ночей в году (особенности работы) , у меня износа по сути не было. Но я один раз видел подсунутую формулировку «вернуть не хуже чем было» , рассмеялся и ушел)
Потому что это маразм)
К счастью мне больше не доведется общаться с лордами))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 06 лют, 2025 21:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 21:02

  Hotab написав:ЖК «Голосіївський».. Підсунулась контекстна реклама. Достойний уваги? 68 тис за метр, зданий. Позиціонують як бізнес-клас, але не бачив і не скоро зможу побачити

ИМХО место так себе, "на большого любителя")
прямо напротив института рака
машину поставить негде
за 40к/м2 под аренду еще можно рассматривать но 68 явный оверпрайс...
в сравнении Метрополис это с другой планеты, хотя как по мне место тоже "на любителя")))
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 08:41

Чи буває хто в провінції, за 100 км від Києва?
Чи бачить тенденції?
Попит в Києві раніше формувався саме з провінції. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .Про уродів-придурків, які 34 роки дерибанять територію, немає сенсу писати))))

П.С. Що там з токарями і слюсарями 5-6 розрядів?
Ще є вони на самостійній території? Залишки УРСРввського багатства?
Тому що своїх не виучили.
І що там з зарплатами вчителів, доцентів, професорів?
Є 200-300 дол/міс, чи вже менше, за ненадобностью? :mrgreen:
Патужна пшенично олійна держава, з шоферами, акторами і корабельними соснами на найвищих посадах. Умора, плять)))) :mrgreen:
Frant
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