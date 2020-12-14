Додано: Чет 06 лют, 2025 21:00

Sandor написав: Hotab написав: ЖК «Голосіївський».. Підсунулась контекстна реклама. Достойний уваги? 68 тис за метр, зданий. Позиціонують як бізнес-клас, але не бачив і не скоро зможу побачити ЖК «Голосіївський».. Підсунулась контекстна реклама. Достойний уваги? 68 тис за метр, зданий. Позиціонують як бізнес-клас, але не бачив і не скоро зможу побачити

Відгуки на Гугл картах про цей ЖК цікаві: https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... FQAw%3D%3D Відгуки на Гугл картах про цей ЖК цікаві:

В договоре указана сумма ремонтов техники, сантехники, что то где то потекло и тд, ниже которой арендатор делает за свой счет. У меня 4000 грн.

Дякую, почитав. Там 90+% негативу за коефіцієнт балконів і примус доплатити за метри після здачі.1. Мене це ніяк не може торкнутись, розглядаю лише здане2. Ну взагалі то кінцевий розрахунок завжди після здачі і обміру фактичних метрів . І це ще добре що дають доплатити по ціні входу , а не ціні на момент здачі. Тому не зовсім зрозумів по що там скарги.То есть замену анода и чистку бойлера раз в 2 года вы кладете на арендатора?Регулировка провисших окон..Хотя бы раз в 2 года чистка кондиционера (особенно наружный блок, помыть сеточку врутрянки нет проблемы)Если накроется картридж смесителя (потечет от ржавой воды) или порвется шланг душа (лендлорды любят купить самый дешман, а не нормальный силиконовый хорошего бренда).Крч, я вас понял)) Я в принципе в съемной квартире обычно даже ночевал менее 40% ночей в году (особенности работы) , у меня износа по сути не было. Но я один раз видел подсунутую формулировку «вернуть не хуже чем было» , рассмеялся и ушел)Потому что это маразм)К счастью мне больше не доведется общаться с лордами))