Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:17



Принял рабочее, пользуешься бойлером, кондиционером, шлангом и тд - плати за обслуживание/замену их.







плати за обслуживание/замену их.





Ну то есть если хата 20 лет в аренде, то постепенно там сам сменился телевизор с лампового на смарт, а холодос Донбас на LG (Донбас то уже не выпускают, а надо поставить «не хуже» )Плита на тэнах сменилась на индукцию..продавленный диван за 15 лет должен стать «не хуже» , потому арендатор купил новый, из Икеи.Чудеса просто.Так чел и платит. Хата без бойлеров , кондера и диванов стоит в аренде очень меньше. Амортизация имущества внутрянки в цене аренды уже естьЕсли что, я понимаю бессмысленность этого разговора. Лорд будет всегда пытаться снять сливок по максимуму, для того он и затевал это. квартирант будет пытаться не платить не за свои косяки. И я отдаю себе отчет, что вы завтра не позвоните своим квартирантам «прости бро, давай я тебе верну твои 2 тысячи грн за перезаправку кондея , когда он чего-то стравился через полгода эксплуатации»Это так , потрындеть с позиции бывшего арендатора.Ну и какой-то знак юным начинающим лордам, что покупка б/у и всякого дешмага китайского в той же сантехнике - это потенциальные качели с арендатором и влеты на еще большие суммы.Как я снимал (первая сдача) квартиру с новым ремонтом и через месяц рванул новый шаровый китайский кран (под умывальником, я его пальцем не трогал ни разу.. и не знал о его существовании) . Весь ламинат поднялся. Ну и соседям внизу лорд тоже оплатил