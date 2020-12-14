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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Нащо щось вигадувати з "десятиною", якщо вже зараз є можливість працювати через ФОП?
Додано: П'ят 07 лют, 2025 17:51
Станете лордом, поймете. Принял рабочее, пользуешься бойлером, кондиционером, шлангом и тд - плати за обслуживание/замену их.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Как по моим наблюдениям тут сильно от сегмента зависит и соответственно от платы за аренду.Если низкий сегмент то да, обычно арендодателю пофиг что там происходит.А вот если выше среднего с соответствующими ценами, то тогда чуть ли не лампочки менять будешь ездить .
Короче всё от цены зависит.Если цена такая что без проблем найдешь арендатора то можно весить на него.В противном случае тоже конечно можно только потом если что хоботится искать нового может дороже выйти чем тот же шланг или бойлер
Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:52
Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:23
Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:09
До речі, ніхто з присутніх не розглядає землю як альтернативу нерухомості? Може в когось вже є якісь кейси по сх землі?
Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:17
asin
Ну то есть если хата 20 лет в аренде, то постепенно там сам сменился телевизор с лампового на смарт, а холодос Донбас на LG (Донбас то уже не выпускают, а надо поставить «не хуже» )
Плита на тэнах сменилась на индукцию..
продавленный диван за 15 лет должен стать «не хуже» , потому арендатор купил новый, из Икеи.
Чудеса просто.
Так чел и платит. Хата без бойлеров , кондера и диванов стоит в аренде очень меньше. Амортизация имущества внутрянки в цене аренды уже есть
Если что, я понимаю бессмысленность этого разговора. Лорд будет всегда пытаться снять сливок по максимуму, для того он и затевал это. квартирант будет пытаться не платить не за свои косяки. И я отдаю себе отчет, что вы завтра не позвоните своим квартирантам «прости бро, давай я тебе верну твои 2 тысячи грн за перезаправку кондея , когда он чего-то стравился через полгода эксплуатации»
Это так , потрындеть с позиции бывшего арендатора.
Ну и какой-то знак юным начинающим лордам, что покупка б/у и всякого дешмага китайского в той же сантехнике - это потенциальные качели с арендатором и влеты на еще большие суммы.
Как я снимал (первая сдача) квартиру с новым ремонтом и через месяц рванул новый шаровый китайский кран (под умывальником, я его пальцем не трогал ни разу.. и не знал о его существовании) . Весь ламинат поднялся. Ну и соседям внизу лорд тоже оплатил
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 07 лют, 2025 23:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:34
Hotab надо переименовать ветку в "фантазии на тему недвижимости". Если заставить арендатора ремонтировать холодильники/бойлеры/стиралки он (если умный) просто не подпишет такой договор. Если дурак отремонтирует проволочкой и изолентой так, что квартира сгорит, а сам съедет. Ремонт это не только расходы, но и ответственность. Лорд как никто должен быть заинтересован в руках из "правильного места". Если уже так чешется переложить все затраты на арендатора, включите их в цену. Выйдет всё тоже самое только без скандалов и кривых рук мастеров-алкоголиков.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 07 лют, 2025 23:41, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:34
Я бы не лез.
С клаптя нет толку, а там где побольше- сильно рейдерская и бандитская тема.
Доходило до опрыскивания химикатами чужого поля, не говоря уже о всяких угрозах, гранатах в хату и избиениях.
Так же смущает привязанность к капризу арендатора- кому вы сдадите тот клапоть если единственный в округе Стецько или даже агрохолдинг выставит насмешливую цену,и скажет-не хочешь-не надо?
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