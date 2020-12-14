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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12195121961219712198
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нащо щось вигадувати з "десятиною", якщо вже зараз є можливість працювати через ФОП?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 17:51

  Hotab написав:
  Sandor написав:
  Hotab написав:ЖК «Голосіївський».. Підсунулась контекстна реклама. Достойний уваги? 68 тис за метр, зданий. Позиціонують як бізнес-клас, але не бачив і не скоро зможу побачити

Відгуки на Гугл картах про цей ЖК цікаві: https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... FQAw%3D%3D



Дякую, почитав. Там 90+% негативу за коефіцієнт балконів і примус доплатити за метри після здачі.
1. Мене це ніяк не може торкнутись, розглядаю лише здане
2. Ну взагалі то кінцевий розрахунок завжди після здачі і обміру фактичних метрів . І це ще добре що дають доплатити по ціні входу , а не ціні на момент здачі. Тому не зовсім зрозумів по що там скарги.
В договоре указана сумма ремонтов техники, сантехники, что то где то потекло и тд, ниже которой арендатор делает за свой счет. У меня 4000 грн.

То есть замену анода и чистку бойлера раз в 2 года вы кладете на арендатора?
Регулировка провисших окон..
Хотя бы раз в 2 года чистка кондиционера (особенно наружный блок, помыть сеточку врутрянки нет проблемы)

Если накроется картридж смесителя (потечет от ржавой воды) или порвется шланг душа (лендлорды любят купить самый дешман, а не нормальный силиконовый хорошего бренда).


Крч, я вас понял)) Я в принципе в съемной квартире обычно даже ночевал менее 40% ночей в году (особенности работы) , у меня износа по сути не было. Но я один раз видел подсунутую формулировку «вернуть не хуже чем было» , рассмеялся и ушел)
Потому что это маразм)
К счастью мне больше не доведется общаться с лордами))

Станете лордом, поймете. Принял рабочее, пользуешься бойлером, кондиционером, шлангом и тд - плати за обслуживание/замену их.
asin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Как по моим наблюдениям тут сильно от сегмента зависит и соответственно от платы за аренду.Если низкий сегмент то да, обычно арендодателю пофиг что там происходит.А вот если выше среднего с соответствующими ценами, то тогда чуть ли не лампочки менять будешь ездить :) .

Короче всё от цены зависит.Если цена такая что без проблем найдешь арендатора то можно весить на него.В противном случае тоже конечно можно только потом если что хоботится искать нового может дороже выйти чем тот же шланг или бойлер :)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:52

  asin написав:Станете лордом, поймете. Принял рабочее, пользуешься бойлером, кондиционером, шлангом и тд - плати за обслуживание/замену их.

В готелях теж будете платити, якщо кондиціонер чи телевізор зламаються? :lol:
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:23

  kyk написав:
  asin написав:Станете лордом, поймете. Принял рабочее, пользуешься бойлером, кондиционером, шлангом и тд - плати за обслуживание/замену их.

В готелях теж будете платити, якщо кондиціонер чи телевізор зламаються? :lol:
Предлагаю не лезть в дебри посуточной аренды!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:09

До речі, ніхто з присутніх не розглядає землю як альтернативу нерухомості? Може в когось вже є якісь кейси по сх землі?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:17

asin


Принял рабочее, пользуешься бойлером, кондиционером, шлангом и тд - плати за обслуживание/замену их.


Ну то есть если хата 20 лет в аренде, то постепенно там сам сменился телевизор с лампового на смарт, а холодос Донбас на LG (Донбас то уже не выпускают, а надо поставить «не хуже» )
Плита на тэнах сменилась на индукцию..
продавленный диван за 15 лет должен стать «не хуже» , потому арендатор купил новый, из Икеи.
Чудеса просто.


плати за обслуживание/замену их.


Так чел и платит. Хата без бойлеров , кондера и диванов стоит в аренде очень меньше. Амортизация имущества внутрянки в цене аренды уже есть

Если что, я понимаю бессмысленность этого разговора. Лорд будет всегда пытаться снять сливок по максимуму, для того он и затевал это. квартирант будет пытаться не платить не за свои косяки. И я отдаю себе отчет, что вы завтра не позвоните своим квартирантам «прости бро, давай я тебе верну твои 2 тысячи грн за перезаправку кондея , когда он чего-то стравился через полгода эксплуатации»

Это так , потрындеть с позиции бывшего арендатора.

Ну и какой-то знак юным начинающим лордам, что покупка б/у и всякого дешмага китайского в той же сантехнике - это потенциальные качели с арендатором и влеты на еще большие суммы.
Как я снимал (первая сдача) квартиру с новым ремонтом и через месяц рванул новый шаровый китайский кран (под умывальником, я его пальцем не трогал ни разу.. и не знал о его существовании) . Весь ламинат поднялся. Ну и соседям внизу лорд тоже оплатил
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 07 лют, 2025 23:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:34

Hotab надо переименовать ветку в "фантазии на тему недвижимости". Если заставить арендатора ремонтировать холодильники/бойлеры/стиралки он (если умный) просто не подпишет такой договор. Если дурак отремонтирует проволочкой и изолентой так, что квартира сгорит, а сам съедет. Ремонт это не только расходы, но и ответственность. Лорд как никто должен быть заинтересован в руках из "правильного места". Если уже так чешется переложить все затраты на арендатора, включите их в цену. Выйдет всё тоже самое только без скандалов и кривых рук мастеров-алкоголиков.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 07 лют, 2025 23:41, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:34

  asti написав:До речі, ніхто з присутніх не розглядає землю як альтернативу нерухомості? Може в когось вже є якісь кейси по сх землі?


Я бы не лез.
С клаптя нет толку, а там где побольше- сильно рейдерская и бандитская тема.
Доходило до опрыскивания химикатами чужого поля, не говоря уже о всяких угрозах, гранатах в хату и избиениях.
Так же смущает привязанность к капризу арендатора- кому вы сдадите тот клапоть если единственный в округе Стецько или даже агрохолдинг выставит насмешливую цену,и скажет-не хочешь-не надо?
Господар Вельзевула
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