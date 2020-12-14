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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12197121981219912200>
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 09:19

  kyk написав:
  asin написав:Станете лордом, поймете. Принял рабочее, пользуешься бойлером, кондиционером, шлангом и тд - плати за обслуживание/замену их.

В готелях теж будете платити, якщо кондиціонер чи телевізор зламаються? :lol:

готові по ціні готеля платити оренду?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 09:41

  Хомякоид написав:
  Господар Вельзевула написав:Бетон
Бетон,привет.
Сколько нужно вкинуть в недвигу в Киеве, чисто в бетон от застройщика, но что бы дом был сдан- что бы гарантированно иметь с аренды штукарь на хлибчик?
Ремонт не считай,тут сам разберусь.
Я так понимаю нужна пара квартир квадратов по 50?
Вторичку вообще не хочу,руки не поднимаются платить за это лайно.


Почему именно Киев ?
Или у вас есть еще что то в Европке и на ЗУ ?
Даже здесь на ветке немало случаев когда концентрація недвижимости в одном месте приводила к очень весомім потерям.

Европа- гемор. Квартира в Варшаве стоит 220 куе а в аренде щас за 1куе.

Я щас купил две однухи в варшавском по 55 куе.
Аренда 650 у.е. за одну

  fox767676 написав:Господар Вельзевула
Столица групп надёжный застройщик эконом+ и комфорт класса. Бетон порекомендует жк варшавский 1-2-3


Точняк))
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 11:09

Дивлюсь "по-приколу" на всякі сараї в столиці, наприклад, таке можна взагалі брати для себе? Під оренду навряд чи, бо метро далеко. Цоколь Флаймана в Бучі краще?)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... Tagur.html
Або такий сарай під оренду.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvarti ... X4ulA.html
Востаннє редагувалось Striker в Суб 08 лют, 2025 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 11:14

Striker у флая в этом жк тоже есть кавалирка. Он её называет Жуляны. Флайман поправь если ошибся.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 11:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Striker написав:Дивлюсь "по-приколу" на всякі сараї в столиці, наприклад, таке можна взагалі брати для себе? Під оренду навряд чи, бо метро далеко. Цоколь Флаймана в Бучі краще?)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... Tagur.html
Або такий сарай під оренду.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvarti ... X4ulA.html
зараз треба брати з максимально сучасними ремонтами
а що - то вже на власний смак, та хоч би й гаражі, або «цоколі», якщо на нормальне не вистачає
люди наразі згодні орендувати будь що і будь де, аби ж тільки з більш менш сучасним наповненням та головне - з підʼємною ціною

про гаражі - не жарт, в гаражних кооперативах є цілі райони таких «елінгів» з житловой зоною, в яких живуть
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 11:49

  kingkongovets написав:
Striker написав:Дивлюсь "по-приколу" на всякі сараї в столиці, наприклад, таке можна взагалі брати для себе? Під оренду навряд чи, бо метро далеко. Цоколь Флаймана в Бучі краще?)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... Tagur.html
Або такий сарай під оренду.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvarti ... X4ulA.html
зараз треба брати з максимально сучасними ремонтами
а що - то вже на власний смак, та хоч би й гаражі, або «цоколі», якщо на нормальне не вистачає
люди наразі згодні орендувати будь що і будь де, аби ж тільки з більш менш сучасним наповненням та головне - з підʼємною ціною

про гаражі - не жарт, в гаражних кооперативах є цілі райони таких «елінгів» з житловой зоною, в яких живуть


цікаво, раніше в нахалбуд вселялись і починали робити ремонти задовго до права власності, а тепер навпаки.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 11:56

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:
  kingkongovets написав:
Striker написав:Дивлюсь "по-приколу" на всякі сараї в столиці, наприклад, таке можна взагалі брати для себе? Під оренду навряд чи, бо метро далеко. Цоколь Флаймана в Бучі краще?)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... Tagur.html
Або такий сарай під оренду.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvarti ... X4ulA.html
зараз треба брати з максимально сучасними ремонтами
а що - то вже на власний смак, та хоч би й гаражі, або «цоколі», якщо на нормальне не вистачає
люди наразі згодні орендувати будь що і будь де, аби ж тільки з більш менш сучасним наповненням та головне - з підʼємною ціною

про гаражі - не жарт, в гаражних кооперативах є цілі райони таких «елінгів» з житловой зоною, в яких живуть


цікаво, раніше в нахалбуд вселялись і починали робити ремонти задовго до права власності, а тепер навпаки.
наразі ремонт і наповнення рулять, бомж ремонти аля трібека вбивають економічну доцільність оренди житла як таку

зи: в комерції рулять ті ж самі чинники як і раніше - локація наше все, стріт рітейл до 100м не має конкурентів в ефективністі
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 14:15

  Бетон написав:
  Хомякоид написав:
  Господар Вельзевула написав:Бетон
Бетон,привет.
Сколько нужно вкинуть в недвигу в Киеве, чисто в бетон от застройщика, но что бы дом был сдан- что бы гарантированно иметь с аренды штукарь на хлибчик?
Ремонт не считай,тут сам разберусь.
Я так понимаю нужна пара квартир квадратов по 50?
Вторичку вообще не хочу,руки не поднимаются платить за это лайно.


Почему именно Киев ?
Или у вас есть еще что то в Европке и на ЗУ ?
Даже здесь на ветке немало случаев когда концентрація недвижимости в одном месте приводила к очень весомім потерям.

Европа- гемор. Квартира в Варшаве стоит 220 куе а в аренде щас за 1куе.

Я щас купил две однухи в варшавском по 55 куе.
Аренда 650 у.е. за одну

  fox767676 написав:Господар Вельзевула
Столица групп надёжный застройщик эконом+ и комфорт класса. Бетон порекомендует жк варшавский 1-2-3



В Варшавском однухи по 55...??!
Там давным давно таких цен нет даже за голые стены!

Сейчас чтобы сдать квартиру за 650 баксов (28000 грн) надо отлистать минимум 100k зелени - и то если повезёт))
Так что не надо ля-ля как говорится//)
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 14:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Европа- гемор. Квартира в Варшаве стоит 220 куе а в аренде щас за 1куе.

Ви ж купляли за 440 000 зл, тобто 110 кує.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 14:28

Гілка деградувала повністю.
Форум брехунців-ухилянтів.

Що там з даражаєм в Києві?
Вже йде? :mrgreen:
Frant
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