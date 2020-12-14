Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Господар Вельзевула написав:Бетон Бетон,привет. Сколько нужно вкинуть в недвигу в Киеве, чисто в бетон от застройщика, но что бы дом был сдан- что бы гарантированно иметь с аренды штукарь на хлибчик? Ремонт не считай,тут сам разберусь. Я так понимаю нужна пара квартир квадратов по 50? Вторичку вообще не хочу,руки не поднимаются платить за это лайно.
Почему именно Киев ? Или у вас есть еще что то в Европке и на ЗУ ? Даже здесь на ветке немало случаев когда концентрація недвижимости в одном месте приводила к очень весомім потерям.
Европа- гемор. Квартира в Варшаве стоит 220 куе а в аренде щас за 1куе.
Я щас купил две однухи в варшавском по 55 куе. Аренда 650 у.е. за одну
fox767676 написав:Господар Вельзевула Столица групп надёжный застройщик эконом+ и комфорт класса. Бетон порекомендует жк варшавский 1-2-3
зараз треба брати з максимально сучасними ремонтами а що - то вже на власний смак, та хоч би й гаражі, або «цоколі», якщо на нормальне не вистачає люди наразі згодні орендувати будь що і будь де, аби ж тільки з більш менш сучасним наповненням та головне - з підʼємною ціною
про гаражі - не жарт, в гаражних кооперативах є цілі райони таких «елінгів» з житловой зоною, в яких живуть
зараз треба брати з максимально сучасними ремонтами а що - то вже на власний смак, та хоч би й гаражі, або «цоколі», якщо на нормальне не вистачає люди наразі згодні орендувати будь що і будь де, аби ж тільки з більш менш сучасним наповненням та головне - з підʼємною ціною
про гаражі - не жарт, в гаражних кооперативах є цілі райони таких «елінгів» з житловой зоною, в яких живуть
цікаво, раніше в нахалбуд вселялись і починали робити ремонти задовго до права власності, а тепер навпаки.
зараз треба брати з максимально сучасними ремонтами а що - то вже на власний смак, та хоч би й гаражі, або «цоколі», якщо на нормальне не вистачає люди наразі згодні орендувати будь що і будь де, аби ж тільки з більш менш сучасним наповненням та головне - з підʼємною ціною
про гаражі - не жарт, в гаражних кооперативах є цілі райони таких «елінгів» з житловой зоною, в яких живуть
цікаво, раніше в нахалбуд вселялись і починали робити ремонти задовго до права власності, а тепер навпаки.
наразі ремонт і наповнення рулять, бомж ремонти аля трібека вбивають економічну доцільність оренди житла як таку
зи: в комерції рулять ті ж самі чинники як і раніше - локація наше все, стріт рітейл до 100м не має конкурентів в ефективністі
Господар Вельзевула написав:Бетон Бетон,привет. Сколько нужно вкинуть в недвигу в Киеве, чисто в бетон от застройщика, но что бы дом был сдан- что бы гарантированно иметь с аренды штукарь на хлибчик? Ремонт не считай,тут сам разберусь. Я так понимаю нужна пара квартир квадратов по 50? Вторичку вообще не хочу,руки не поднимаются платить за это лайно.
Почему именно Киев ? Или у вас есть еще что то в Европке и на ЗУ ? Даже здесь на ветке немало случаев когда концентрація недвижимости в одном месте приводила к очень весомім потерям.
Европа- гемор. Квартира в Варшаве стоит 220 куе а в аренде щас за 1куе.
Я щас купил две однухи в варшавском по 55 куе. Аренда 650 у.е. за одну
fox767676 написав:Господар Вельзевула Столица групп надёжный застройщик эконом+ и комфорт класса. Бетон порекомендует жк варшавский 1-2-3
В Варшавском однухи по 55...??! Там давным давно таких цен нет даже за голые стены!
Сейчас чтобы сдать квартиру за 650 баксов (28000 грн) надо отлистать минимум 100k зелени - и то если повезёт)) Так что не надо ля-ля как говорится//)