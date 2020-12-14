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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12197121981219912200
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:03

  Frant написав:Гілка деградувала повністю.
Форум брехунців-ухилянтів.

Що там з даражаєм в Києві?
Вже йде? :mrgreen:

Сміх - сміхом, але ціни на житлову нерухомість у Києві вже перевищили довоєнні. Парадокс... І тим не менше))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:24

  asti написав:
  Frant написав:Гілка деградувала повністю.
Форум брехунців-ухилянтів.

Що там з даражаєм в Києві?
Вже йде? :mrgreen:

Сміх - сміхом, але ціни на житлову нерухомість у Києві вже перевищили довоєнні. Парадокс... І тим не менше))

"Друга аксіома Трібеки". (С)
BIGor
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