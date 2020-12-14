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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лют, 2025 15:03
Frant написав:
Гілка деградувала повністю.
Форум брехунців-ухилянтів.
Що там з даражаєм в Києві?
Вже йде?
Сміх - сміхом, але ціни на житлову нерухомість у Києві вже перевищили довоєнні. Парадокс... І тим не менше))
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Додано: Суб 08 лют, 2025 15:24
asti написав: Frant написав:
Гілка деградувала повністю.
Форум брехунців-ухилянтів.
Що там з даражаєм в Києві?
Вже йде?
Сміх - сміхом, але ціни на житлову нерухомість у Києві вже перевищили довоєнні. Парадокс... І тим не менше))
"Друга аксіома Трібеки". (С)
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