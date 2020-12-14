Колись. Давно.
Зараз вона коштує 220.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лют, 2025 18:45
Додано: Суб 08 лют, 2025 18:51
Я покупал 2 месяца назад. Голые стены.
Возможно сейчас 60. Не проверял.
Меня просили цену за голые стены. Чем вы читали? ))
Я буду сдавать по 650 баксов. Это обычная цена для хорошего ремонта
Додано: Суб 08 лют, 2025 23:49
Смотрю уже Варшавский 3 около 40м2.
Хотелки что-то типа 53, но наверное в реале подороже будет.
В любом случае смысл понятен- 200 косарей для ренты в штукарь,если отбросить оптимизм.
Ваше мнение по этажности? Все высокие предлагают.
И тут диллема.
При апокалипсисе с высоких этажей арендаторы могут убежать в хрущи -так?
Я лично ненавижу этажи и лазить по лестницам не буду- а не иметь возможности зайти в свою хату-такое.
Хочу до 9-ого,прав я или нет?
Или орендари любят краевиды с 22-ого и не любят шум с площадок?
Додано: Суб 08 лют, 2025 23:51
Додано: Нед 09 лют, 2025 00:29
вы ж учтите что варшавский это самая окраина. Дорога в центр по забитой Щербакова или по забитой Фрунзе. Метро нет. у локации только 2 плюса большая территория ЖК (арендаторам неактуально) и ретровилль. Сам район советский спальник где можно ногу до самой шеи сломать. Парка для прогулок тоже нет. Там пустырь с гаражами до стройки был. Для себя еще можно взять, а под аренду хз. У меня плохо стыкуется цена 650уе в том районе. Хотя на олх такие цены есть. и 1куе цены в варшавском тоже есть. А логики нет, тогда центр / подол должны быть 1,5 куе при прочих равных. Как бы не оказалось что это липовые объявления от агенств, толкающих цену вверх.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 09 лют, 2025 00:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 лют, 2025 00:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Согласен с выше описанным.Тоже удивляют цены там(в 650у.е. если это правда).А если метро проведут так цены как в центре что-ли будут )) Реально ж окраина.
То что он переоценен это уже понятно.Через время все бывшие теплицы будут застроены и будет квартал многоэтажек что-то типа ПОХа.
Востаннє редагувалось посетитель в Нед 09 лют, 2025 01:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 09 лют, 2025 00:55
За крок до перевороту думок©
Оце Ваше - "вкинути/заморозити в бетоні 200к, щоб щомісяця отримувати 1к" дає можливість робити крок до перевороту думок© 😁
Чому?
От я думаю, якщо наприклад, людині стукне 50р і в неї є вибір - закинути 200к в бетон і отримувати 1к щомісяця, чи... просто відщипувати від тих 200к щомісяця 1к (+ тих 200к тримати/розкласти частинами по банках в різній валюті і овдп)
Другий варіант дає більше 16р(якщо, навіть, просто тримати гроші під грушею) "безтурботного життя"(😁) - а там може після 60ти - і 500дол на місяць вистачатиме? - то тоді і на 20+ років вистачить
п.с.
Важкі хвороби/операцій до уваги не беремо - бо і при грошах, люди з важкими хворобами помирають...
Додано: Нед 09 лют, 2025 01:08
аренда это гемор, аренда в другом городе это огромный гемор. плавали знаем. валютные ОВГЗ как бы не гавкнули, имхо самый опасный инструмент, в банки разве что по чуть чуть. Кто сказал что банкопадов не будет? кроме того появляются разные варианты блокировки счетов, короче не для нашей страны это развлечение. Где хранить нал - отдельный вопрос, кто то выследит/узнает и тю-тю. Нет в Украине безопасного актива как сохранить деньги. Раскидать по нескольким городам (недвижимость). Так их администрирование может съесть всю прибыль. Окопаться в одном городе хз с какой стороны он будет после войны. после 1й мировой на нашей территории началась гражданская война.
Додано: Нед 09 лют, 2025 01:15
Лучше всего быть грузчиком в АТБ. Никаких рисков,все просто,понятно,стабильно и прогнозируемо.
И это даже не сарказм. Я очень завидую людям, не успевшим вкусить дух роскоши.
По теме- предложите свой вариант,кроме Варшавского.
Мне тяжело разобраться в изобилии. Вот ,носом ткните-я и ваш рассмотрю.
Разные города-и то что администрирование-и то что нет их,городов.
Львов и Киев остался- ну Львов больно экзотичен для меня.
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