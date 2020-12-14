Додано: Нед 09 лют, 2025 00:29

Господар Вельзевула написав: Смотрю уже Варшавский 3 Смотрю уже Варшавский 3

вы ж учтите что варшавский это самая окраина. Дорога в центр по забитой Щербакова или по забитой Фрунзе. Метро нет. у локации только 2 плюса большая территория ЖК (арендаторам неактуально) и ретровилль. Сам район советский спальник где можно ногу до самой шеи сломать. Парка для прогулок тоже нет. Там пустырь с гаражами до стройки был. Для себя еще можно взять, а под аренду хз. У меня плохо стыкуется цена 650уе в том районе. Хотя на олх такие цены есть. и 1куе цены в варшавском тоже есть. А логики нет, тогда центр / подол должны быть 1,5 куе при прочих равных. Как бы не оказалось что это липовые объявления от агенств, толкающих цену вверх.