Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:От я думаю, якщо наприклад, людині стукне 50р і в неї є вибір - закинути 200к в бетон і отримувати 1к щомісяця, чи... просто відщипувати від тих 200к щомісяця 1к (+ тих 200к тримати/розкласти частинами по банках в різній валюті і овдп) Другий варіант дає більше 16р(якщо, навіть, просто тримати гроші під грушею) "безтурботного життя"(😁)
аренда это гемор, аренда в другом городе это огромный гемор. плавали знаем. валютные ОВГЗ как бы не гавкнули, имхо самый опасный инструмент, в банки разве что по чуть чуть. Кто сказал что банкопадов не будет? кроме того появляются разные варианты блокировки счетов, короче не для нашей страны это развлечение. Где хранить нал - отдельный вопрос, кто то выследит/узнает и тю-тю. Нет в Украине безопасного актива как сохранить деньги. Раскидать по нескольким городам (недвижимость). Так их администрирование может съесть всю прибыль. Окопаться в одном городе хз с какой стороны он будет после войны. после 1й мировой на нашей территории началась гражданская война.
Ну от що ти за людина? Отак, майже постійно, береш і рубаєш на кореню крок до перевороту думок!
Успіх написав:Ну от що ти за людина? Отак, майже постійно, береш і рубаєш на кореню крок до перевороту думок!
Я как раз за этим сюда и пришел. Адвокат дьявола. Мне это и нужно. Я слушаю критику и анализирую. Победные марши я и сам себе протрублю по факту. Тут главное не влипнуть. По вашему плану,пан Успих- дайте мне гарантию,что сдохну через 16 лет. Жизнь иронична.
Господар Вельзевула написав:По вашему плану,пан Успих- дайте мне гарантию,что сдохну через 16 лет. Жизнь иронична
А там(в 70+) скільки тих грошей треба? Картон по смітниках позбирали, здали - і день вдався!🤣🤣🤣
Завтра може сюди загляне Болт, то він більш детально розкаже про здачу картону і металу)) - скільки можна "зрубати бабла"))
Відос прикольный закинуло в рекомендовані. Довбані конкуренти. https://youtu.be/htDinYrqfGU?si=cVhXaILzGEtoq49y Що можу сказати, якщо вони за минулий рік зібрали 7 тон вживаної побутової техніки, то думаю що я за минулий рік десь з 5 тон забрав. Напоиклад на пощминулому тижні, я за три дні вивіз 4 ри холодильника і декілька теліків і пральку, приблизно з 200+ кг. В на рахунок смітників, коли завожу доньку до центру на курси англійської трохи пробвгаюсь по годувальницям Так минулої середи на Банківській хтось викинув від маркізи профіль яким вона кріпиться до стіни. Виявилось що він алюмінієвий, вага 5,5 кг такий по 55 грн приймають. Ось вже маємо 300 грн, як з куща. Біля бібліотеки Стефаники, взагалі цирк бомжі розібрали великий телік, забрали плати і петлю, але чомусь лишили катушку, причому вже відкручену😳, забрав. - 300 грам мідяхи на сотку, як з куща. Картона теж багато валяється, але забираю часом якщо вже запакований і зв"язаний викилають. Просто він дофіга місця займає, в машину з 70 кг від сили влазить. Ось доречі я вертаюсь після вдалого полювання. https://www.stroimdom.com.ua/topic/1479 ... nt=5480382
asti написав:Сміх - сміхом, але ціни на житлову нерухомість у Києві вже перевищили довоєнні. Парадокс... І тим не менше))
Ціни Кржн зараз на 20-25% нижчі рівня 2021 року. Преміальний сектор - падіння цін вдвічі. Дякувати зеленим шашличникам і корабельним соснами, і попередникам країни крєпкіх бесхозяйствєнніков. Ціни Кржн зараз на рівні 2003 року, але падіння сповільнилось.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 09 лют, 2025 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Господар Вельзевула написав:По теме- предложите свой вариант,кроме Варшавского
не предложу, потому что не хочу мониторить какие сейчас цены на вход. Я один из первых на ветке кричал про варшавский когда он был по 850 за готовое но по переуступке. Емнип май. 2022 Сам влазить побоялся, хотя деньги были. А бетон не побоялся. Тут хотаб ищет вариант свежего новострой под аренду. Подружитесь с ним может он чего и подскажет.