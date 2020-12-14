Додано: Нед 09 лют, 2025 11:47

Wirująświatła написав: аренда это гемор, аренда в другом городе это огромный гемор. плавали знаем. аренда это гемор, аренда в другом городе это огромный гемор. плавали знаем.

Wirująświatła написав: валютные ОВГЗ как бы не гавкнули, имхо самый опасный инструмент, в банки разве что по чуть чуть. Кто сказал что банкопадов не будет? кроме того появляются разные варианты блокировки счетов, короче не для нашей страны это развлечение. валютные ОВГЗ как бы не гавкнули, имхо самый опасный инструмент, в банки разве что по чуть чуть. Кто сказал что банкопадов не будет? кроме того появляются разные варианты блокировки счетов, короче не для нашей страны это развлечение.

Wirująświatła написав: Где хранить нал - отдельный вопрос, кто то выследит/узнает и тю-тю. Нет в Украине безопасного актива как сохранить деньги. Где хранить нал - отдельный вопрос, кто то выследит/узнает и тю-тю. Нет в Украине безопасного актива как сохранить деньги.

Зате мені норм, бо я сам знімаю у власниці, яка живе в сусідньому місті, раз в місяць тільки приходить її родичка за розрахунком і все.А хтось зараз тримає депозити саме в банках? Валютні облігації і депо тримати взагалі майже немає сенсу з ризиком отримати по курсу НБУ на момент вводу адміністрації. В мене вже давно немає депо в банках, бо ОВДП вигідніше і хоч гарантуються державою (виплата), а не фондом грабування, небезпека тільки якщо сьогодні виплата по ОВДП і в цей день чи наступного вводиться тимчасова адміністратрація. Але і в цьому випадку тримати до 600к грн, раптом війна закінчилася і почали діяти гарантії ФГВФО, а не держави, як зараз. В банках тримати тільки гривню, в валюті - ні.Для себе вирішив тримати валюту в банківському сейфі, бо нічого безпечнішого не знайшов. Трохи більша частина в доларі в сейфі, інша частина в грн ОВДП. Така собі типу диверсифікація. Ще думав для диверсифікації купити якусь недорогу 1к або смарт квартиру в Дніпрі (до 15-17к) і здавати в оренду, але потім відкинув цю ідею, бо фронт з кожним днем йде в цю сторону, а не навпаки. Хіба десь в іншому місті, але тоді ми знов повертаємось до питання адміністрування.