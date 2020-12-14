Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:От я думаю, якщо наприклад, людині стукне 50р і в неї є вибір - закинути 200к в бетон і отримувати 1к щомісяця, чи... просто відщипувати від тих 200к щомісяця 1к (+ тих 200к тримати/розкласти частинами по банках в різній валюті і овдп) Другий варіант дає більше 16р(якщо, навіть, просто тримати гроші під грушею) "безтурботного життя"(😁)
аренда это гемор, аренда в другом городе это огромный гемор. плавали знаем. валютные ОВГЗ как бы не гавкнули, имхо самый опасный инструмент, в банки разве что по чуть чуть. Кто сказал что банкопадов не будет? кроме того появляются разные варианты блокировки счетов, короче не для нашей страны это развлечение. Где хранить нал - отдельный вопрос, кто то выследит/узнает и тю-тю. Нет в Украине безопасного актива как сохранить деньги. Раскидать по нескольким городам (недвижимость). Так их администрирование может съесть всю прибыль. Окопаться в одном городе хз с какой стороны он будет после войны. после 1й мировой на нашей территории началась гражданская война.
Ну от що ти за людина? Отак, майже постійно, береш і рубаєш на кореню крок до перевороту думок!
Успіх написав:Ну от що ти за людина? Отак, майже постійно, береш і рубаєш на кореню крок до перевороту думок!
Я как раз за этим сюда и пришел. Адвокат дьявола. Мне это и нужно. Я слушаю критику и анализирую. Победные марши я и сам себе протрублю по факту. Тут главное не влипнуть. По вашему плану,пан Успих- дайте мне гарантию,что сдохну через 16 лет. Жизнь иронична.
Господар Вельзевула написав:По вашему плану,пан Успих- дайте мне гарантию,что сдохну через 16 лет. Жизнь иронична
А там(в 70+) скільки тих грошей треба? Картон по смітниках позбирали, здали - і день вдався!🤣🤣🤣
Завтра може сюди загляне Болт, то він більш детально розкаже про здачу картону і металу)) - скільки можна "зрубати бабла"))
Відос прикольный закинуло в рекомендовані. Довбані конкуренти. https://youtu.be/htDinYrqfGU?si=cVhXaILzGEtoq49y Що можу сказати, якщо вони за минулий рік зібрали 7 тон вживаної побутової техніки, то думаю що я за минулий рік десь з 5 тон забрав. Напоиклад на пощминулому тижні, я за три дні вивіз 4 ри холодильника і декілька теліків і пральку, приблизно з 200+ кг. В на рахунок смітників, коли завожу доньку до центру на курси англійської трохи пробвгаюсь по годувальницям Так минулої середи на Банківській хтось викинув від маркізи профіль яким вона кріпиться до стіни. Виявилось що він алюмінієвий, вага 5,5 кг такий по 55 грн приймають. Ось вже маємо 300 грн, як з куща. Біля бібліотеки Стефаники, взагалі цирк бомжі розібрали великий телік, забрали плати і петлю, але чомусь лишили катушку, причому вже відкручену😳, забрав. - 300 грам мідяхи на сотку, як з куща. Картона теж багато валяється, але забираю часом якщо вже запакований і зв"язаний викилають. Просто він дофіга місця займає, в машину з 70 кг від сили влазить. Ось доречі я вертаюсь після вдалого полювання. https://www.stroimdom.com.ua/topic/1479 ... nt=5480382
Господар Вельзевула написав:По теме- предложите свой вариант,кроме Варшавского
особо не предложу, потому что не хочу мониторить какие сейчас цены на вход.
Я один из первых на ветке кричал про варшавский когда он был по 850 за готовое, но по переуступке. Емнип май. 2022 Сам тогда влазить побоялся, хотя деньги были.
А бетон не побоялся. Тут хотаб ищет вариант свежего новострой под аренду. Подружитесь с ним может он чего и подскажет. Нивки парк например. прямо у метро хоть и не центр. Цена аренды должна быть существенно выше Варшавского.
Можете 1м глазом глянуть 4U - окраина, зато недалеко от метро, своей территории практически нет, вокруг частный сектор (перед окнами ничего не построят) и строй.рынок Агромат (аналог эпицентра). Сам эпицентр вместе с Ашаном и Лавиной в 2км. Для работников этих организаций аренда 4U может быть интересной.
ЖК UNO City House рядом с метро дорогожичи, там вокруг 5ти этажки, тоже перед окнами ничего не построят. И существенно ближе к центру, чем 4U.
прямо возле Ашана, Лавины, Эпицентр (ГЛАВНЫЙ ОФИС). До метро ~2км. Самокатом 10 минут. Окраина. Но из за такого соседства есть целая когорта арендаторов. Через дорогу на стороне новуса еще есть новые жк,
мой друг который собирается переехать из Одессы в Киев в лютом восторге от https://svitlopark.ua/ в Одессе таких масштабных проектов вроде бы нет.
это то что относительно бюджетно. я из этого списка не купил бы ничего, но по своим причинам, на которые не стоит ориентироваться. В Киеве есть только 2 локации где я готов жить. Остальное либо слишком шумно, либо уныло.
чуть не забыл, прямо возле американского посольства есть прикольный ЖК. Через дорогу парк. До метро минут 20-30 пешком. по дороге к метро берестейская тоже будут новые жк.
Wirująświatła написав:аренда это гемор, аренда в другом городе это огромный гемор. плавали знаем.
Зате мені норм, бо я сам знімаю у власниці, яка живе в сусідньому місті, раз в місяць тільки приходить її родичка за розрахунком і все.
Wirująświatła написав:валютные ОВГЗ как бы не гавкнули, имхо самый опасный инструмент, в банки разве что по чуть чуть. Кто сказал что банкопадов не будет? кроме того появляются разные варианты блокировки счетов, короче не для нашей страны это развлечение.
А хтось зараз тримає депозити саме в банках? Валютні облігації і депо тримати взагалі майже немає сенсу з ризиком отримати по курсу НБУ на момент вводу адміністрації. В мене вже давно немає депо в банках, бо ОВДП вигідніше і хоч гарантуються державою (виплата), а не фондом грабування, небезпека тільки якщо сьогодні виплата по ОВДП і в цей день чи наступного вводиться тимчасова адміністратрація. Але і в цьому випадку тримати до 600к грн, раптом війна закінчилася і почали діяти гарантії ФГВФО, а не держави, як зараз. В банках тримати тільки гривню, в валюті - ні.
Wirująświatła написав:Где хранить нал - отдельный вопрос, кто то выследит/узнает и тю-тю. Нет в Украине безопасного актива как сохранить деньги.
Для себе вирішив тримати валюту в банківському сейфі, бо нічого безпечнішого не знайшов. Трохи більша частина в доларі в сейфі, інша частина в грн ОВДП. Така собі типу диверсифікація. Ще думав для диверсифікації купити якусь недорогу 1к або смарт квартиру в Дніпрі (до 15-17к) і здавати в оренду, але потім відкинув цю ідею, бо фронт з кожним днем йде в цю сторону, а не навпаки. Хіба десь в іншому місті, але тоді ми знов повертаємось до питання адміністрування.