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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2025 12:07
Striker написав:...
Для себе вирішив тримати валюту в банківському сейфі, бо нічого безпечнішого не знайшов...
так, само може прилетити по цьому банку...
Востаннє редагувалось GALeon
в Нед 09 лют, 2025 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 13:29
GALeon написав:
так, смо може прилетити по цьому банку...
Або в будь-який інший будинок чи куди завгодно. Жодної різниці між тим, чи це буде власна квартира, чи банк. От нещодавно біля мене в Дніпрі на Перемозі прилетів Шахед в дах, в 5 хвилинах від мене.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 14:01
Striker написав: GALeon написав:
так, смо може прилетити по цьому банку...
Або в будь-який інший будинок чи куди завгодно. Жодної різниці між тим, чи це буде власна квартира, чи банк. От нещодавно біля мене в Дніпрі на Перемозі прилетів Шахед в дах, в 5 хвилинах від мене.
Бучив у Львові гахед в СБУ попав, знесло кусок даху і пів однієї кімнати. Тож, якщо сховище в банку десь в підвальному приміщенні знаходиться то від шахеда йому нічого не буде і навіть від ракети.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 14:07
Striker написав: GALeon написав:
так, смо може прилетити по цьому банку...
Або в будь-який інший будинок чи куди завгодно. Жодної різниці між тим, чи це буде власна квартира, чи банк. От нещодавно біля мене в Дніпрі на Перемозі прилетів Шахед в дах, в 5 хвилинах від мене.
На текущей неделе жителям как бр.Трофимовых/Мониторной/Метростроевской, так и на пр.Героев,Набке и пер.Добровольцев следовало больше бояться неизвестных шахИдов в пикселе с секондов на Боброва, чем какие то пердящие жужжалки с уничтоженного геройски завода в Казани
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