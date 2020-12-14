Додано: Нед 09 лют, 2025 15:42

asti написав: Хотів би ще раз повернутися до теми оренди у іншому місті. Зрозуміло що це трохи важче ніж здавати у своєму. Можете докладніше пояснити у чому 'геморність' цього процесу? Хотів би ще раз повернутися до теми оренди у іншому місті. Зрозуміло що це трохи важче ніж здавати у своєму. Можете докладніше пояснити у чому 'геморність' цього процесу?

некоторые ситуации требует быстрой явки лорда для их решения. пожары/затопление соседей во внимание не берём. Например арендатор потерял ключ, или что то перегорело в проводке (тот же автомат) квартира без э.э. Сломался холодильник летом/ отопление-бойлер зимой. Диван сломался пополам.Арендатор не будет ждать когда же вы найдёте время приехать. Он просто найдёт другую квартиру. 2й вариант в городе где вы сдаёте квартиру у вас есть знакомый слесарь/электрик/сантехник готовый всё быстро отремонтировать и вывезти нерабочий холодильник (в некоторых случаях его ремонтировать нет смысла).Варианты прописать что все делает арендатор смехотворны, до 300-500 грн я ещё согласен, если больше ему уже проще съехать чем менять вам бойлер. Даже за ваш счёт. Исключение если вы сдаете квартиру так дешево, что арендатору выгоднее купить и заменить тот бойлер чем съезжать.Срочное выселение, вот необходимо уехать прямо завтра. Можно конечно выселить по фото, ключи новой почтой, залог на карту. Но это если все предельно порядочные. Можно придолбаться что необходимо за месяц предупреждать, только это всё фигня. лорд может нанести ущерб арендатору в размере залога, а арендатор лорду в размере стоимости квартиры. Так шо лорд 1й кто заинтересован разойтись мирно.