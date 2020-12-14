Сам это бесплатно?
Для инвалида у вас отменное здоровье. Сделать с нуля две хаты.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2025 15:05
Сам это бесплатно?
Для инвалида у вас отменное здоровье. Сделать с нуля две хаты.
Додано: Нед 09 лют, 2025 15:07
Додано: Нед 09 лют, 2025 15:08
Хотів би ще раз повернутися до теми оренди у іншому місті. Зрозуміло що це трохи важче ніж здавати у своєму. Можете докладніше пояснити у чому 'геморність' цього процесу?
Додано: Нед 09 лют, 2025 15:22
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
та вам же вже декілька разів сказали - це нубськи фантазії
єдиний спосіб - наймати рила і сплачувати йому процент за адміністрування, але по-перше ви маєте йому повністю довіряти, а по-друге це все одно вже не та якість, нерухомість має бути в твоєму місті, крапка
Додано: Нед 09 лют, 2025 15:41
КК нехай спробує... Пасивний дохід
Безкоштовні консультації це довоєнний анахронізм.
Додано: Нед 09 лют, 2025 15:42
некоторые ситуации требует быстрой явки лорда для их решения. пожары/затопление соседей во внимание не берём. Например арендатор потерял ключ, или что то перегорело в проводке (тот же автомат) квартира без э.э. Сломался холодильник летом/ отопление-бойлер зимой. Диван сломался пополам.
Арендатор не будет ждать когда же вы найдёте время приехать. Он просто найдёт другую квартиру. 2й вариант в городе где вы сдаёте квартиру у вас есть знакомый слесарь/электрик/сантехник готовый всё быстро отремонтировать и вывезти нерабочий холодильник (в некоторых случаях его ремонтировать нет смысла).
Варианты прописать что все делает арендатор смехотворны, до 300-500 грн я ещё согласен, если больше ему уже проще съехать чем менять вам бойлер. Даже за ваш счёт. Исключение если вы сдаете квартиру так дешево, что арендатору выгоднее купить и заменить тот бойлер чем съезжать.
Срочное выселение, вот необходимо уехать прямо завтра. Можно конечно выселить по фото, ключи новой почтой, залог на карту. Но это если все предельно порядочные. Можно придолбаться что необходимо за месяц предупреждать, только это всё фигня. лорд может нанести ущерб арендатору в размере залога, а арендатор лорду в размере стоимости квартиры. Так шо лорд 1й кто заинтересован разойтись мирно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 09 лют, 2025 15:57, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 09 лют, 2025 15:54
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я як почитаю тут фантазії деяких дописувачів - та які там чистильщики взуття! їм до тих «чистильщиків» як до місяця раком, а потім бідкаються що на оренді заробити не можна, що 7% - то все, верхня межа і так далі
але ж людина настирно питає, як їй це пояснити якщо вона нічого не хоче розуміти?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 09 лют, 2025 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 лют, 2025 15:56
Не совсем согласен с предыдущим оратором. Арендатор не будет съезжать из-за неработающего бойлера! Потому что переезд это очень больший геморрой! Во-первых, сам переезд - то ещё удовольствие. Во-вторых поиск нового жилья это тоже не очень приятный и быстрый процесс, в-третьих (и главных!) финансовая сторона - снова платить риэлтору, снова вносить залоговую сумму и так далее. Кроме того люди имеют свойство привыкать к жилью в котором они живут... Короче, менять место жительства из-за неработающего бойлера/крана/телевизора - это маразм. Разве что арендатор будет намеренно искать повода съехать раньше срока, но это уже другая история/))
Додано: Нед 09 лют, 2025 16:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
бачте - ви все сам знаєте, ви не згодні з людьми, які цим займаються багато років, то навіщо ви когось питаєте?
вирішили? вперед!
за одного битого трьох небитих дають
Додано: Нед 09 лют, 2025 16:01
у меня съехала из за моргающего на старте диодного светильника, который я не мог заменить, потому что находился в 500 км. съехала в дом напротив. Вижу ее иногда в общем дворе. Сейчас рынок арендатора. Если у вас не что то супер пупер эксклюзивное или намного ниже рынка съедут аж бегом. Только не надо говорить что мне попалась какая то дура, 1,5 года платила день в день и не доставляла хлопот соседям.
а если в том же доме ему предложат аналогичную квартиру с лучшим ремонтом/техникой за те же деньги, тоже будет держаться за вашу? Что значит намеренно. У них свои интересы. Причин съехать очень много. Не нужно искать в каждой подлый и намеренный подвох. Съезжают ближе к работе, к родителям, к саду/школе. Просто в лучшую локацию. Некоторые в более дешевую квартиру.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 09 лют, 2025 16:10, всього редагувалось 2 разів.
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