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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2025 16:06
UA написав: kingkongovets написав:
asti написав:Хотів би ще раз повернутися до теми оренди у іншому місті. Зрозуміло що це трохи важче ніж здавати у своєму. Можете докладніше пояснити у чому 'геморність' цього процесу?
та вам же вже декілька разів сказали - це нубськи фантазії
єдиний спосіб - наймати рила і сплачувати йому процент за адміністрування, але по-перше ви маєте йому повністю довіряти, а по-друге це все одно вже не та якість, нерухомість має бути в твоєму місті, крапка
КК нехай спробує... Пасивний дохід
Безкоштовні консультації це довоєнний анахронізм.
А який вихід? Єдиний доступний і відносно безпечний варіант пасивного доходу зараз це нерухомість. В банках великі суми тримати вже боюся - бо будь який співробітник Фінмону може легко поставити хрест на ваших заощадженнях - он я вже 8 місяців не можу вивести кошти з Авалю - і там сума не така велика - 5k баксів, а якщо 50 заблокують...?!
ОВДП теж саме, адже при погашенні гроші йдуть через той таки банк. Тому я вже вивів із банків більше половини заощаджень. Але ж гроші мають працювати - їх потрібно кудись вкладати. А куди....?! Нерухомість, земля, крипта... Більше й нікуди//)
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Додано: Нед 09 лют, 2025 16:12
Wirująświatła написав: asti написав:
Арендатор не будет съезжать из-за неработающего бойлера! Потому что переезд это очень больший геморрой!
у меня съехала из за моргающего на старте диодного светильника, который я не мог заменить, потому что находился в 500 км. съехала в дом напротив. Вижу ее иногда в общем дворе. Сейчас рынок арендатора. Если у вас не что то супер пупер эксклюзивное или намного ниже рынка съедут аж бегом. Только не надо говорить что мне попалась какая то дура, 1,5 года платила день в день и не доставляла хлопот соседям.
asti написав:
Разве что арендатор будет намеренно искать повода съехать раньше срока, но это уже другая история/))
а если в том же доме ему предложат аналогичную квартиру с лучшим ремонтом/техникой за те же деньги, тоже будет держаться за вашу? Что значит намеренно. У них свои интересы. Причин съехать очень много. Не нужно искать в каждой подлый и намеренный подвох.
Возможно вы правы, все люди разные. Для многих съезжать из-за неработающего светильника и отвалить за переезд+риелтору лишние 300-400 долларов это безумие.
У меня знакомые 11 лет(!) снимали квартиру которая им сама по себе не очень нравилась только из-за района - Левобережная возле Новуса и стоила чуть дешевле рынка, плюс у них была очень дешёвая коммуналка - собственник имел льготу как чернобылец и съехали только когда купили свою квартиру!
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Додано: Нед 09 лют, 2025 16:17
asti написав:
У меня знакомые 11 лет(!) снимали квартиру которая им сама по себе не очень нравилась только из-за района - Левобережная возле Новуса и стоила чуть дешевле рынка, плюс у них была очень дешёвая коммуналка - собственник имел льготу как чернобылец и съехали только когда купили свою квартиру!
11-15 лет назад был рынок лорда. Я застал то время когда рыл звонит есть квартира, просмотр на 14:00 без опозданий (на 14:30 уже следующий смотрящий). Идёшь с комисом рылу и оплатой за 2 месяца чтобы сразу оформиться. Тогда интернет мало у кого был. Сейчас во первых настроили во вторых интернет есть даже у ребёнка. Какие рылы? полно объявлений от лордов. Я так и пишу рылам не беспокоить. и на фото водяной знак с моим номером моб. Но всё равно беспокоят)
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Додано: Нед 09 лют, 2025 16:23
Многие люди боятся сдавать/снимать без риелтора. И готовы оплачивать их работу//) Про покупку/продажу вообще молчу. Я в свое время продавал квартиру: первичные документы, никто не был прописан, один собственник (я) не в браке на то время, без детей. И то покупали с риелтором!
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Додано: Нед 09 лют, 2025 16:24
Wirująświatła написав: asti написав:
У меня знакомые 11 лет(!) снимали квартиру которая им сама по себе не очень нравилась только из-за района - Левобережная возле Новуса и стоила чуть дешевле рынка, плюс у них была очень дешёвая коммуналка - собственник имел льготу как чернобылец и съехали только когда купили свою квартиру!
11-15 лет назад был рынок лорда. Я застал то время когда рыл звонит есть квартира, просмотр на 14:00 без опозданий (на 14:30 уже следующий смотрящий). Идёшь с комисом рылу и оплатой за 2 месяца чтобы сразу оформиться. Тогда интернет мало у кого был. Сейчас во первых настроили во вторых интернет есть даже у ребёнка. Какие рылы? полно объявлений от лордов. Я так и пишу рылам не беспокоить. и на фото водяной знак с моим номером моб. Но всё равно беспокоят)
В 21-м летом/осенью было тоже самое с продажами ликвидных однушек - аукционы устраивали - кто больше даст!
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Додано: Нед 09 лют, 2025 16:28
asti написав:
А який вихід? Єдиний доступний і відносно безпечний варіант пасивного доходу зараз це нерухомість.
пробуйте. только с форума не пропадайте. все реально, главное чтобы в тот другой город регулярно ездил транспорт, а не как в ковид. Люди набрались недвижимости в европах, а их туда не пускают. Арендатор без отопления долго жить не будет, калорифером квартиру не протопишь.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 16:39
asti написав:
Многие люди боятся сдавать/снимать без риелтора. И готовы оплачивать их работу
У випадку оренди, якщо власник наймає рила, щоб здати, то хай сам йому і платить. Правда, мені самому нещодавно довелося заплатити рилу 6к, але я вже плюнув, бо попався підходящий варіант по ціні і локації, плюс копія моєї проданої квартири на Парусі. Без рила були варіанти на 2-3к грн дорожче, а тут те, що віддав рилу, вже через 3 місяці нівелюється ціною самої оренди. Ще в моєму випадку власник з іншого міста, тому їй було краще здати через рила. Так само і продавати можна дистанційно через рила і приїхати тільки на підписання договору. В інших випадках, в більшості, рило нафіг не потрібне.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 16:41
асті, оренда нерухомості - це по перше ніякий не «пасивний дохід», а по друге порівнювати нерухомість з криптою, цвнними бумагами, або іншими фінансовими інструментами - це велика помилка, бо це абсолютно різні речі з різною специфікою
не робіть дурниць
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Додано: Нед 09 лют, 2025 16:45
asti написав:Не совсем согласен с предыдущим оратором. Арендатор не будет съезжать из-за неработающего бойлера! Потому что переезд это очень больший геморрой! Во-первых, сам переезд - то ещё удовольствие. Во-вторых поиск нового жилья это тоже не очень приятный и быстрый процесс, в-третьих (и главных!) финансовая сторона - снова платить риэлтору, снова вносить залоговую сумму и так далее. Кроме того люди имеют свойство привыкать к жилью в котором они живут... Короче, менять место жительства из-за неработающего бойлера/крана/телевизора - это маразм. Разве что арендатор будет намеренно искать повода съехать раньше срока, но это уже другая история/))
Орендар раз зіштовхнеться з описаним випадком, і почне потроху шукати, куди зʼїхати, бо платити ринкову ціну за оренду, і при цьому у випадку проблем кілька днів терпіти - ніхто не захоче.
Або будете здавати нижче ринку тим, хто буде готовий миритися з неоперативністю
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Додано: Нед 09 лют, 2025 16:48
asti написав: Wirująświatła написав: asti написав:
Арендатор не будет съезжать из-за неработающего бойлера! Потому что переезд это очень больший геморрой!
у меня съехала из за моргающего на старте диодного светильника, который я не мог заменить, потому что находился в 500 км. съехала в дом напротив. Вижу ее иногда в общем дворе. Сейчас рынок арендатора. Если у вас не что то супер пупер эксклюзивное или намного ниже рынка съедут аж бегом. Только не надо говорить что мне попалась какая то дура, 1,5 года платила день в день и не доставляла хлопот соседям.
asti написав:
Разве что арендатор будет намеренно искать повода съехать раньше срока, но это уже другая история/))
а если в том же доме ему предложат аналогичную квартиру с лучшим ремонтом/техникой за те же деньги, тоже будет держаться за вашу? Что значит намеренно. У них свои интересы. Причин съехать очень много. Не нужно искать в каждой подлый и намеренный подвох.
Возможно вы правы, все люди разные. Для многих съезжать из-за неработающего светильника и отвалить за переезд+риелтору лишние 300-400 долларов это безумие.
У меня знакомые 11 лет(!) снимали квартиру которая им сама по себе не очень нравилась только из-за района - Левобережная возле Новуса и стоила чуть дешевле рынка, плюс у них была очень дешёвая коммуналка - собственник имел льготу как чернобылец и съехали только когда купили свою квартиру!
От ви й відповіли самі собі. Ціна нижче ринку (включаючи комуналку) - і будуть готові терпіти багато чого.
От тільки ви оренду для заробітку плануєте, чи просто хобі таке?
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