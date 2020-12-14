Wirująświatła написав:

asti написав: Арендатор не будет съезжать из-за неработающего бойлера! Потому что переезд это очень больший геморрой! Арендатор не будет съезжать из-за неработающего бойлера! Потому что переезд это очень больший геморрой!

asti написав: Разве что арендатор будет намеренно искать повода съехать раньше срока, но это уже другая история/)) Разве что арендатор будет намеренно искать повода съехать раньше срока, но это уже другая история/))

у меня съехала из за моргающего на старте диодного светильника, который я не мог заменить, потому что находился в 500 км. съехала в дом напротив. Вижу ее иногда в общем дворе. Сейчас рынок арендатора. Если у вас не что то супер пупер эксклюзивное или намного ниже рынка съедут аж бегом. Только не надо говорить что мне попалась какая то дура, 1,5 года платила день в день и не доставляла хлопот соседям.а если в том же доме ему предложат аналогичную квартиру с лучшим ремонтом/техникой за те же деньги, тоже будет держаться за вашу? Что значит намеренно. У них свои интересы. Причин съехать очень много. Не нужно искать в каждой подлый и намеренный подвох.