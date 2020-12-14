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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2025 16:54
Striker написав:
У випадку оренди, якщо власник наймає рила, щоб здати, то хай сам йому і платить. Правда, мені самому нещодавно довелося заплатити рилу 6к, але я вже плюнув, бо попався підходящий варіант по ціні і локації, плюс копія моєї проданої квартири на Парусі. Без рила були варіанти на 2-3к грн дорожче, а тут те, що віддав рилу, вже через 3 місяці нівелюється ціною самої оренди. Ще в моєму випадку власник з іншого міста, тому їй було краще здати через рила. Так само і продавати можна дистанційно через рила і приїхати тільки на підписання договору. В інших випадках, в більшості, рило нафіг не потрібне.
Мені цікаво, як ваш минулий досвід з шумними сусідами вплинув на пошуки нового житла?
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:06
UA написав:
Мені цікаво, як ваш минулий досвід з шумними сусідами вплинув на пошуки нового житла?
В будь-якому панельному будинку буде шум. Всюди. Купуючи будь-яку квартиру в такому сегменті, ви купуєте і сусідів) Особливо, де є діти. Хіба що в новобудові на етапі ремонтів зробити за свій рахунок шумку у себе і сусідів, щоб менше їх чути. Але я не зовсім зрозумів питання. Ми збиралися продавати квартиру ще до війни, тобто ще більше 3 років тому. Бо хотіли вже давно у приватний будинок, бо це на порядок краще в плані комфорту. Подумали з місяць, вирішили поки не купувати нічого, принаймні в Дніпрі. Поки живемо в оренді. До цього пожили трохи з батьками у їхньому будинку, але самі розумієте, що з батьками жити таке собі задоволення.
В мене зараз мій малюк так кричить, що не заздрю нинішнім сусідам) Але і тут вони нічим не краще, чим були в попередній квартирі)
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Striker
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:18
Striker написав: UA написав:
Мені цікаво, як ваш минулий досвід з шумними сусідами вплинув на пошуки нового житла?
В будь-якому панельному будинку буде шум. Всюди. Купуючи будь-яку квартиру в такому сегменті, ви купуєте і сусідів) Особливо, де є діти. Хіба що в новобудові на етапі ремонтів зробити за свій рахунок шумку у себе і сусідів, щоб менше їх чути. Але я не зовсім зрозумів питання. Ми збиралися продавати квартиру ще до війни, тобто ще більше 3 років тому. Бо хотіли вже давно у приватний будинок, бо це на порядок краще в плані комфорту. Подумали з місяць, вирішили поки не купувати нічого, принаймні в Дніпрі. Поки живемо в оренді. До цього пожили трохи з батьками у їхньому будинку, але самі розумієте, що з батьками жити таке собі задоволення.
В мене зараз мій малюк так кричить, що не заздрю нинішнім сусідам) Але і тут вони нічим не краще, чим були в попередній квартирі)
Зараз в оренді це розумно.
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UA
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:18
Striker написав:
Поки живемо в оренді.
если не секрет сколько платите с комуналкой?
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Wirująświatła
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:39
Wirująświatła написав:
если не секрет сколько платите с комуналкой?
7к, але я тут відразу сам міняв змішувач в ванній, в цьому місяці витрачене відніметься з ціни оренди. Потім тут не було пралки, я привіз свою, підключив, і ще півквартири речей - свій холодильник, диван, комод з пеленатором, дитяче ліжко, комп'ютерний стіл, 2 комп'ютерні сидіння, 2 компа, ноути, купу кухонної техніки, зарядні станції, 3 вентилятори, конвектор, речі і т.д. Я ж кажу, попався саме мій варіант, бо половина в квартирі - наші речі)
По комунальним +/- як і на Парусі, трішки дорожче опалення на 300 грн, але в квартирі 24+ постійно, півдня вікна відкриті. Лічильники газ, вода, електро 2-тарифний. Ремонт - шпалери може років 10 тому мінялись, вікна пластик, все охайно і чисто, в тамбурі ремонт, броньовані двері, хороші сусіди по тамбуру.
Договір на півроку з фіксованою ціною, з продовженням ще на півроку, якщо всіх все влаштовує.
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Striker
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Додано: Нед 09 лют, 2025 18:03
Faceless написав:
asti написав:Не совсем согласен с предыдущим оратором. Арендатор не будет съезжать из-за неработающего бойлера! Потому что переезд это очень больший геморрой! Во-первых, сам переезд - то ещё удовольствие. Во-вторых поиск нового жилья это тоже не очень приятный и быстрый процесс, в-третьих (и главных!) финансовая сторона - снова платить риэлтору, снова вносить залоговую сумму и так далее. Кроме того люди имеют свойство привыкать к жилью в котором они живут... Короче, менять место жительства из-за неработающего бойлера/крана/телевизора - это маразм. Разве что арендатор будет намеренно искать повода съехать раньше срока, но это уже другая история/))
Орендар раз зіштовхнеться з описаним випадком, і почне потроху шукати, куди зʼїхати, бо платити ринкову ціну за оренду, і при цьому у випадку проблем кілька днів терпіти - ніхто не захоче.
Або будете здавати нижче ринку тим, хто буде готовий миритися з неоперативністю
Я, наприклад, готовий здати трохи нижче ринку, але при цьому сам вибрати собі орендаря бо на нижчу ціну прийде більше людей і так, я не помилився - саме орендаря - одного айтішніка без дітей і тварин, який майже не готує на кухні - такому можна і за півціни здати (шуткую) але дійсно такий орендар, який не доставляє клопотів та ще й не буде смикатись декілька років - це мрія!
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