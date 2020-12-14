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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2025 16:54
Striker написав:
У випадку оренди, якщо власник наймає рила, щоб здати, то хай сам йому і платить. Правда, мені самому нещодавно довелося заплатити рилу 6к, але я вже плюнув, бо попався підходящий варіант по ціні і локації, плюс копія моєї проданої квартири на Парусі. Без рила були варіанти на 2-3к грн дорожче, а тут те, що віддав рилу, вже через 3 місяці нівелюється ціною самої оренди. Ще в моєму випадку власник з іншого міста, тому їй було краще здати через рила. Так само і продавати можна дистанційно через рила і приїхати тільки на підписання договору. В інших випадках, в більшості, рило нафіг не потрібне.
Мені цікаво, як ваш минулий досвід з шумними сусідами вплинув на пошуки нового житла?
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:06
UA написав:
Мені цікаво, як ваш минулий досвід з шумними сусідами вплинув на пошуки нового житла?
В будь-якому панельному будинку буде шум. Всюди. Купуючи будь-яку квартиру в такому сегменті, ви купуєте і сусідів) Особливо, де є діти. Хіба що в новобудові на етапі ремонтів зробити за свій рахунок шумку у себе і сусідів, щоб менше їх чути. Але я не зовсім зрозумів питання. Ми збиралися продавати квартиру ще до війни, тобто ще більше 3 років тому. Бо хотіли вже давно у приватний будинок, бо це на порядок краще в плані комфорту. Подумали з місяць, вирішили поки не купувати нічого, принаймні в Дніпрі. Поки живемо в оренді. До цього пожили трохи з батьками у їхньому будинку, але самі розумієте, що з батьками жити таке собі задоволення.
В мене зараз мій малюк так кричить, що не заздрю нинішнім сусідам) Але і тут вони нічим не краще, чим були в попередній квартирі)
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Striker
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:18
Striker написав: UA написав:
Мені цікаво, як ваш минулий досвід з шумними сусідами вплинув на пошуки нового житла?
В будь-якому панельному будинку буде шум. Всюди. Купуючи будь-яку квартиру в такому сегменті, ви купуєте і сусідів) Особливо, де є діти. Хіба що в новобудові на етапі ремонтів зробити за свій рахунок шумку у себе і сусідів, щоб менше їх чути. Але я не зовсім зрозумів питання. Ми збиралися продавати квартиру ще до війни, тобто ще більше 3 років тому. Бо хотіли вже давно у приватний будинок, бо це на порядок краще в плані комфорту. Подумали з місяць, вирішили поки не купувати нічого, принаймні в Дніпрі. Поки живемо в оренді. До цього пожили трохи з батьками у їхньому будинку, але самі розумієте, що з батьками жити таке собі задоволення.
В мене зараз мій малюк так кричить, що не заздрю нинішнім сусідам) Але і тут вони нічим не краще, чим були в попередній квартирі)
Зараз в оренді це розумно.
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UA
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:18
Striker написав:
Поки живемо в оренді.
если не секрет сколько платите с комуналкой?
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Wirująświatła
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Додано: Нед 09 лют, 2025 17:39
Wirująświatła написав:
если не секрет сколько платите с комуналкой?
7к, але я тут відразу сам міняв змішувач в ванній, в цьому місяці витрачене відніметься з ціни оренди. Потім тут не було пралки, я привіз свою, підключив, і ще півквартири речей - свій холодильник, диван, комод з пеленатором, дитяче ліжко, комп'ютерний стіл, 2 комп'ютерні сидіння, 2 компа, ноути, купу кухонної техніки, зарядні станції, 3 вентилятори, конвектор, речі і т.д. Я ж кажу, попався саме мій варіант, бо половина в квартирі - наші речі)
По комунальним +/- як і на Парусі, трішки дорожче опалення на 300 грн, але в квартирі 24+ постійно, півдня вікна відкриті. Лічильники газ, вода, електро 2-тарифний. Ремонт - шпалери може років 10 тому мінялись, вікна пластик, все охайно і чисто, в тамбурі ремонт, броньовані двері, хороші сусіди по тамбуру.
Договір на півроку з фіксованою ціною, з продовженням ще на півроку, якщо всіх все влаштовує.
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Striker
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Додано: Нед 09 лют, 2025 18:03
Faceless написав:
asti написав:Не совсем согласен с предыдущим оратором. Арендатор не будет съезжать из-за неработающего бойлера! Потому что переезд это очень больший геморрой! Во-первых, сам переезд - то ещё удовольствие. Во-вторых поиск нового жилья это тоже не очень приятный и быстрый процесс, в-третьих (и главных!) финансовая сторона - снова платить риэлтору, снова вносить залоговую сумму и так далее. Кроме того люди имеют свойство привыкать к жилью в котором они живут... Короче, менять место жительства из-за неработающего бойлера/крана/телевизора - это маразм. Разве что арендатор будет намеренно искать повода съехать раньше срока, но это уже другая история/))
Орендар раз зіштовхнеться з описаним випадком, і почне потроху шукати, куди зʼїхати, бо платити ринкову ціну за оренду, і при цьому у випадку проблем кілька днів терпіти - ніхто не захоче.
Або будете здавати нижче ринку тим, хто буде готовий миритися з неоперативністю
Я, наприклад, готовий здати трохи нижче ринку, але при цьому сам вибрати собі орендаря бо на нижчу ціну прийде більше людей і так, я не помилився - саме орендаря - одного айтішніка без дітей і тварин, який майже не готує на кухні - такому можна і за півціни здати (шуткую) але дійсно такий орендар, який не доставляє клопотів та ще й не буде смикатись декілька років - це мрія!
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Додано: Нед 09 лют, 2025 18:10
kingkongovets написав:
асті, оренда нерухомості - це по перше ніякий не «пасивний дохід», а по друге порівнювати нерухомість з криптою, цвнними бумагами, або іншими фінансовими інструментами - це велика помилка, бо це абсолютно різні речі з різною специфікою
не робіть дурниць
Що ви хочете цим сказати - не зв'язуватися із цією темою? - Але ж тисячі людей роками здають свою нерухомість і нічого, живуть собі, та ще й не в Україні, а закордоном!
Я й сам не дуже хочу цим займатися - я більше 10 років тримаю гроші у банках - багато втратив на курсі, але відсотками за ці роки майже усе відбив. Але лафа закінчилась - через фінмон тримати гроші в банках дуже ризиковано - можуть заблокувати під будь яким приводом і вивести їх потім дуже важко. Тож лишився єдиний вихід (як на мене) - нерухомість, або земля як варіант.
Якщо хтось знає щось цікавіше - я готовий вислухати//)
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Додано: Нед 09 лют, 2025 18:24
asti написав:
Якщо хтось знає щось цікавіше - я готовий вислухати//)
Птахи улітають в теплі краї.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 18:28
asti написав: kingkongovets написав:
асті, оренда нерухомості - це по перше ніякий не «пасивний дохід», а по друге порівнювати нерухомість з криптою, цвнними бумагами, або іншими фінансовими інструментами - це велика помилка, бо це абсолютно різні речі з різною специфікою
не робіть дурниць
Що ви хочете цим сказати - не зв'язуватися із цією темою? - Але ж тисячі людей роками здають свою нерухомість і нічого, живуть собі, та ще й не в Україні, а закордоном!
Я й сам не дуже хочу цим займатися - я більше 10 років тримаю гроші у банках - багато втратив на курсі, але відсотками за ці роки майже усе відбив. Але лафа закінчилась - через фінмон тримати гроші в банках дуже ризиковано - можуть заблокувати під будь яким приводом і вивести їх потім дуже важко. Тож лишився єдиний вихід (як на мене) - нерухомість, або земля як варіант.
Якщо хтось знає щось цікавіше - я готовий вислухати//)
я вже все сказав, навіть декілька разів, але бачу ви не готові сприймати цю інфу, бо маєте власне «мнєніє»
навіщо ви тоді так настирливо вимагали тут відповідей? щоб вам підтвердили правильність ваших думок? так вони хибні
оренда - це робота, а не «пасивний дохід»
нерухомість в невмілих руках швидко перетворюється з актива на пасив
безпроблемна здача в оренду нерухомості в іншому місті - не більше як занадто оптимістичні фантазії
щодо «тисяч людей», яки нібито «здають свою нерухомість і нічого» - так 98% з них елементарно не вміють рахувати і у підсумку здають за що дають, не звертаючи уваги на те як їх активи поступово втрачають в ціні і ремонти з наповненням тають як сніг навесні
але повторюю - бачу вас ніхто вже не зупинить, тому скоро ви про все це дізнаєтесь на власній шкурі
успіхів
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Додано: Нед 09 лют, 2025 19:30
UA написав: asti написав:
Якщо хтось знає щось цікавіше - я готовий вислухати//)
Птахи улітають в теплі краї.
Куди саме?
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