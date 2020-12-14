Додано: Нед 09 лют, 2025 17:06

UA написав: Мені цікаво, як ваш минулий досвід з шумними сусідами вплинув на пошуки нового житла? Мені цікаво, як ваш минулий досвід з шумними сусідами вплинув на пошуки нового житла?

В будь-якому панельному будинку буде шум. Всюди. Купуючи будь-яку квартиру в такому сегменті, ви купуєте і сусідів) Особливо, де є діти. Хіба що в новобудові на етапі ремонтів зробити за свій рахунок шумку у себе і сусідів, щоб менше їх чути. Але я не зовсім зрозумів питання. Ми збиралися продавати квартиру ще до війни, тобто ще більше 3 років тому. Бо хотіли вже давно у приватний будинок, бо це на порядок краще в плані комфорту. Подумали з місяць, вирішили поки не купувати нічого, принаймні в Дніпрі. Поки живемо в оренді. До цього пожили трохи з батьками у їхньому будинку, але самі розумієте, що з батьками жити таке собі задоволення.В мене зараз мій малюк так кричить, що не заздрю нинішнім сусідам) Але і тут вони нічим не краще, чим були в попередній квартирі)