Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"щодо «тисяч людей», яки нібито «здають свою нерухомість і нічого» - так 98% з них елементарно не вміють рахувати і у підсумку здають за що дають, не звертаючи уваги на те як їх активи поступово втрачають в ціні і ремонти з наповненням тають як сніг навесні"
Подпишусь под каждым словом.Реально иногда офигеваешь от людей."У меня рентабельность 12%" - а когда начинаешь выяснять так оказывается он тупо от цены квартиры считает по которой покупал.Даже ремонт не учитывает.
посетитель написав:"щодо «тисяч людей», яки нібито «здають свою нерухомість і нічого» - так 98% з них елементарно не вміють рахувати і у підсумку здають за що дають, не звертаючи уваги на те як їх активи поступово втрачають в ціні і ремонти з наповненням тають як сніг навесні"
Подпишусь под каждым словом.Реально иногда офигеваешь от людей."У меня рентабельность 12%" - а когда начинаешь выяснять так оказывается он тупо от цены квартиры считает по которой покупал.Даже ремонт не учитывает.
Це все зрозуміло, але скажіть що краще - отримувати 12% у валюті навіть без урахування амортизації ремонту чи купити доларові ОВДП під 4% з ризиком у будь-який момент бути заблокованим фінмоном??! Думаю відповідь очевидна...
UA написав:Сам это бесплатно? Для инвалида у вас отменное здоровье. Сделать с нуля две хаты.
Ну 200 не жму,как вы. Но соточку льогко.Для разогреву А кто вам сказал,что я инвалид или что я сам собираюсь их делать? То вообще не тема для разговора. На данный момент меня интересуют лишь конкретные ЖК,достойные к рассмотрению.
посетитель написав:"щодо «тисяч людей», яки нібито «здають свою нерухомість і нічого» - так 98% з них елементарно не вміють рахувати і у підсумку здають за що дають, не звертаючи уваги на те як їх активи поступово втрачають в ціні і ремонти з наповненням тають як сніг навесні"
Подпишусь под каждым словом.Реально иногда офигеваешь от людей."У меня рентабельность 12%" - а когда начинаешь выяснять так оказывается он тупо от цены квартиры считает по которой покупал.Даже ремонт не учитывает.
Це все зрозуміло, але скажіть що краще - отримувати 12% у валюті навіть без урахування амортизації ремонту чи купити доларові ОВДП під 4% з ризиком у будь-який момент бути заблокованим фінмоном??! Думаю відповідь очевидна...
1.нет там такой рентабельности.За редким исключением.Это всё заблуждения.Пример привел что люди часто не понимают процесс.Из той же серии: куплю машину буду таксовать/сдавать ее в аренду. 2. по банкам согласен Главный мой посыл - просчитывать всё досконально, а не на глазок.
Как вы видите процесс сдачи если будете находится в другом городе?Это уже проблема.
asti написав:Це все зрозуміло, але скажіть що краще - отримувати 12% у валюті навіть без урахування амортизації ремонту чи купити доларові ОВДП під 4% з ризиком у будь-який момент бути заблокованим фінмоном??! Думаю відповідь очевидна...
что? 12% сейчас только по отдельным объектам. Оно и до войны такую рентабельность надо было поискать. сейчас хорошо если 6-7%
asti написав:Це все зрозуміло, але скажіть що краще - отримувати 12% у валюті навіть без урахування амортизації ремонту чи купити доларові ОВДП під 4% з ризиком у будь-який момент бути заблокованим фінмоном??! Думаю відповідь очевидна...
что? 12% сейчас только по отдельным объектам. Оно и до войны такую рентабельность надо было поискать. сейчас хорошо если 6-7%