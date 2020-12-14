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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12203122041220512206
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 19:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

"щодо «тисяч людей», яки нібито «здають свою нерухомість і нічого» - так 98% з них елементарно не вміють рахувати і у підсумку здають за що дають, не звертаючи уваги на те як їх активи поступово втрачають в ціні і ремонти з наповненням тають як сніг навесні"


Подпишусь под каждым словом.Реально иногда офигеваешь от людей."У меня рентабельность 12%" - а когда начинаешь выяснять так оказывается он тупо от цены квартиры считает по которой покупал.Даже ремонт не учитывает.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:12

  посетитель написав:"щодо «тисяч людей», яки нібито «здають свою нерухомість і нічого» - так 98% з них елементарно не вміють рахувати і у підсумку здають за що дають, не звертаючи уваги на те як їх активи поступово втрачають в ціні і ремонти з наповненням тають як сніг навесні"


Подпишусь под каждым словом.Реально иногда офигеваешь от людей."У меня рентабельность 12%" - а когда начинаешь выяснять так оказывается он тупо от цены квартиры считает по которой покупал.Даже ремонт не учитывает.

Це все зрозуміло, але скажіть що краще - отримувати 12% у валюті навіть без урахування амортизації ремонту чи купити доларові ОВДП під 4% з ризиком у будь-який момент бути заблокованим фінмоном??!
Думаю відповідь очевидна...
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:22

  UA написав:Сам это бесплатно?
Для инвалида у вас отменное здоровье. Сделать с нуля две хаты.


Ну 200 не жму,как вы. Но соточку льогко.Для разогреву :mrgreen:
А кто вам сказал,что я инвалид или что я сам собираюсь их делать?
То вообще не тема для разговора.
На данный момент меня интересуют лишь конкретные ЖК,достойные к рассмотрению.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:36

  asti написав:
  посетитель написав:"щодо «тисяч людей», яки нібито «здають свою нерухомість і нічого» - так 98% з них елементарно не вміють рахувати і у підсумку здають за що дають, не звертаючи уваги на те як їх активи поступово втрачають в ціні і ремонти з наповненням тають як сніг навесні"


Подпишусь под каждым словом.Реально иногда офигеваешь от людей."У меня рентабельность 12%" - а когда начинаешь выяснять так оказывается он тупо от цены квартиры считает по которой покупал.Даже ремонт не учитывает.

Це все зрозуміло, але скажіть що краще - отримувати 12% у валюті навіть без урахування амортизації ремонту чи купити доларові ОВДП під 4% з ризиком у будь-який момент бути заблокованим фінмоном??!
Думаю відповідь очевидна...


1.нет там такой рентабельности.За редким исключением.Это всё заблуждения.Пример привел что люди часто не понимают процесс.Из той же серии: куплю машину буду таксовать/сдавать ее в аренду.
2. по банкам согласен
Главный мой посыл - просчитывать всё досконально, а не на глазок.

Как вы видите процесс сдачи если будете находится в другом городе?Это уже проблема.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:52

Очень просто - поставлю цену на 20% ниже рынка и буду сидеть в квартире пока не найду подходящего арендатора!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 20:53

  asti написав:Це все зрозуміло, але скажіть що краще - отримувати 12% у валюті навіть без урахування амортизації ремонту чи купити доларові ОВДП під 4% з ризиком у будь-який момент бути заблокованим фінмоном??!
Думаю відповідь очевидна...
что? 12% сейчас только по отдельным объектам. Оно и до войны такую рентабельность надо было поискать. сейчас хорошо если 6-7%

здали в оренду за 650$
ЖК Dock 32

https://maps.app.goo.gl/m2fikJWFZx54uQh ... eview.copy

Купували її з клієнтами під оренду за 86.000$
https://t.me/rea_revolution/156111
кстати недорогой жк. не сильно дороже варшавского
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... XfAFO.html
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 21:12

  Wirująświatła написав:
  asti написав:Це все зрозуміло, але скажіть що краще - отримувати 12% у валюті навіть без урахування амортизації ремонту чи купити доларові ОВДП під 4% з ризиком у будь-який момент бути заблокованим фінмоном??!
Думаю відповідь очевидна...
что? 12% сейчас только по отдельным объектам. Оно и до войны такую рентабельность надо было поискать. сейчас хорошо если 6-7%

здали в оренду за 650$
ЖК Dock 32

https://maps.app.goo.gl/m2fikJWFZx54uQh ... eview.copy

Купували її з клієнтами під оренду за 86.000$
https://t.me/rea_revolution/156111
кстати недорогой жк. не сильно дороже варшавского
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... XfAFO.html

Та я и 5% буду доволен как слон - у меня уже полгода квартира в ячейке лежит - ждал выборов в США//)
asti
 
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  #<1 ... 12203122041220512206
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