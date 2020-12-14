Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"щодо «тисяч людей», яки нібито «здають свою нерухомість і нічого» - так 98% з них елементарно не вміють рахувати і у підсумку здають за що дають, не звертаючи уваги на те як їх активи поступово втрачають в ціні і ремонти з наповненням тають як сніг навесні"
Подпишусь под каждым словом.Реально иногда офигеваешь от людей."У меня рентабельность 12%" - а когда начинаешь выяснять так оказывается он тупо от цены квартиры считает по которой покупал.Даже ремонт не учитывает.
посетитель написав:"щодо «тисяч людей», яки нібито «здають свою нерухомість і нічого» - так 98% з них елементарно не вміють рахувати і у підсумку здають за що дають, не звертаючи уваги на те як їх активи поступово втрачають в ціні і ремонти з наповненням тають як сніг навесні"
Подпишусь под каждым словом.Реально иногда офигеваешь от людей."У меня рентабельность 12%" - а когда начинаешь выяснять так оказывается он тупо от цены квартиры считает по которой покупал.Даже ремонт не учитывает.
Це все зрозуміло, але скажіть що краще - отримувати 12% у валюті навіть без урахування амортизації ремонту чи купити доларові ОВДП під 4% з ризиком у будь-який момент бути заблокованим фінмоном??! Думаю відповідь очевидна...
UA написав:Сам это бесплатно? Для инвалида у вас отменное здоровье. Сделать с нуля две хаты.
Ну 200 не жму,как вы. Но соточку льогко.Для разогреву А кто вам сказал,что я инвалид или что я сам собираюсь их делать? То вообще не тема для разговора. На данный момент меня интересуют лишь конкретные ЖК,достойные к рассмотрению.
посетитель написав:"щодо «тисяч людей», яки нібито «здають свою нерухомість і нічого» - так 98% з них елементарно не вміють рахувати і у підсумку здають за що дають, не звертаючи уваги на те як їх активи поступово втрачають в ціні і ремонти з наповненням тають як сніг навесні"
Подпишусь под каждым словом.Реально иногда офигеваешь от людей."У меня рентабельность 12%" - а когда начинаешь выяснять так оказывается он тупо от цены квартиры считает по которой покупал.Даже ремонт не учитывает.
Це все зрозуміло, але скажіть що краще - отримувати 12% у валюті навіть без урахування амортизації ремонту чи купити доларові ОВДП під 4% з ризиком у будь-який момент бути заблокованим фінмоном??! Думаю відповідь очевидна...
1.нет там такой рентабельности.За редким исключением.Это всё заблуждения.Пример привел что люди часто не понимают процесс.Из той же серии: куплю машину буду таксовать/сдавать ее в аренду. 2. по банкам согласен Главный мой посыл - просчитывать всё досконально, а не на глазок.
Как вы видите процесс сдачи если будете находится в другом городе?Это уже проблема.
asti написав:Це все зрозуміло, але скажіть що краще - отримувати 12% у валюті навіть без урахування амортизації ремонту чи купити доларові ОВДП під 4% з ризиком у будь-який момент бути заблокованим фінмоном??! Думаю відповідь очевидна...
что? 12% сейчас только по отдельным объектам. Оно и до войны такую рентабельность надо было поискать. сейчас хорошо если 6-7%
asti написав:Це все зрозуміло, але скажіть що краще - отримувати 12% у валюті навіть без урахування амортизації ремонту чи купити доларові ОВДП під 4% з ризиком у будь-який момент бути заблокованим фінмоном??! Думаю відповідь очевидна...
что? 12% сейчас только по отдельным объектам. Оно и до войны такую рентабельность надо было поискать. сейчас хорошо если 6-7%
asti написав:Та я и 5% буду доволен как слон - у меня уже полгода квартира в ячейке лежит - ждал выборов в США//)
тю тогда подбирайте объект и вперёд. на сейчас 5% вам даже хрущ на окраине принесёт. тут же все споры о том что 7% микроскопически мало. с девальвацией ещё раз пересчитаем, может тогда и 5% роскошью будут. аренда вяло реагирует на девал. Помню в 2009 гривневая цена даже снизилась на 10%.
asti написав:Очень просто - поставлю цену на 20% ниже рынка
Ехххххххх, Асті, Асті... - як Ви мене нагадуєте років 6-7 тому😁😁😁
І хоч я теж все ще планую стати лендлордом(просто здачу квартири затримують гордони ) - але вже почав теж розуміти, що "не все так просто"... Якщо точніше - просто це не пасивний бізнес, як от банківські депозити/ОВДП(хоч це теж не на всі 100% пасивно)
asti написав:Очень просто - поставлю цену на 20% ниже рынка
Ехххххххх, Асті, Асті... - як Ви мене нагадуєте років 6-7 тому😁😁😁
І хоч я теж все ще планую стати лендлордом(просто здачу квартири затримують гордони ) - але вже почав теж розуміти, що "не все так просто"... Якщо точніше - просто це не пасивний бізнес, як от банківські депозити/ОВДП(хоч це теж не на всі 100% пасивно)
О, до речі, що там з вашою каваліркою - ви ж теж лендлордом планували стати - в чому затримка?!