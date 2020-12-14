Успіх написав:

Тобто, розумієте який масштаб будівництва провели за рік і 2міс?(здали будинок/під ключ)

А Ріел що, за рік сране МЗК і половину прибудинкової не може зробити?

Ну, типу ж форс-мажор(війна)І все б то так, якби на момент початку повномасштабки було збудовано лише декілька поверхнів... -Чому?Бо беру приклад з мого Авалону, де я купив на стадії "залитий фундамент мого під'їзду", а інших 2 під'їзди мали по 2 і 3поверхи збудовані(загалом є будинок з трьох під'їздів, де 2 по 8 поверхів і 1 на 10пов. = 200квартир)Тому кажу, що syku вони!