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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2025 22:07
Саме смішне що я не витрачаю і половину того що мені приносять ОВДП/депозити, а при цьому ще бігаю міняю валюту та ще й в лендлорди збираюся!
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asti
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Додано: Нед 09 лют, 2025 22:16
asti написав: Успіх написав: asti написав:
Очень просто - поставлю цену на 20% ниже рынка
Ехххххххх, Асті, Асті... - як Ви мене нагадуєте років 6-7 тому😁😁😁
І хоч я теж все ще планую стати лендлордом(просто здачу квартири затримують гордони
) - але вже почав теж розуміти, що "не все так просто"...
Якщо точніше - просто це не пасивний бізнес, як от банківські депозити/ОВДП(хоч це теж не на всі 100% пасивно)
О, до речі, що там з вашою каваліркою - ви ж теж лендлордом планували стати - в чому затримка?!
Затримка в затримці viewtopic.php?p=5817201#p5817201
Успіх написав:
Ну, типу ж форс-мажор(війна)
І все б то так, якби на момент початку повномасштабки було збудовано лише декілька поверхнів... - але ж був збудований ВЕСЬ будинок на той час!!!
Ба більше, майже рік тому(в березні) було лише МЗК зробити і половину прибудинкової і ВСЕ!
Все - можна було здати його за рік вже 5ть раз!!!
Чому?
Бо беру приклад з мого Авалону, де я купив на стадії "залитий фундамент мого під'їзду", а інших 2 під'їзди мали по 2 і 3поверхи збудовані(загалом є будинок з трьох під'їздів, де 2 по 8 поверхів і 1 на 10пов. = 200квартир)Так от, це було тоді десь в жовтні, а вже через рік і 2міс. я підписав Основний договір і мені через 2тижні видали ключі(в грудні)Тобто, розумієте який масштаб будівництва провели за рік і 2міс?(здали будинок/під ключ)
А Ріел що, за рік сране МЗК і половину прибудинкової не може зробити?
Тому кажу, що syku вони!
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Додано: Нед 09 лют, 2025 22:22
asti написав:
Саме смішне що я не витрачаю і половину того що мені приносять ОВДП/депозити, а при цьому ще бігаю міняю валюту та ще й в лендлорди збираюся!
крч решили что вам скучно и полтонны гемора не помешает?
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Wirująświatła
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Додано: Нед 09 лют, 2025 22:47
Wirująświatła написав: asti написав:
Саме смішне що я не витрачаю і половину того що мені приносять ОВДП/депозити, а при цьому ще бігаю міняю валюту та ще й в лендлорди збираюся!
крч решили что вам скучно и полтонны гемора не помешает?
Нет, я как истый капиталист считаю что деньги должны работать, а иначе зачем они нужны?!
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asti
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Додано: Нед 09 лют, 2025 22:52
Asti цікава темв
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Додано: Нед 09 лют, 2025 22:53
asti написав: Wirująświatła написав: asti написав:
Саме смішне що я не витрачаю і половину того що мені приносять ОВДП/депозити, а при цьому ще бігаю міняю валюту та ще й в лендлорди збираюся!
крч решили что вам скучно и полтонны гемора не помешает?
Нет, я как истый капиталист считаю что деньги должны работать, а иначе зачем они нужны?!
Подарите их мне. И тогда Ваша проблема станет моей
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Додано: Нед 09 лют, 2025 22:58
Несмотря на прямые указания что "даром-за амбаром", продолжу впитывать опыт успешных ленлордов. Во избежание замыливания-тезисно.Низкий этаж гут или не суть?Как понять что будет чудить застройщик или УК?
В том числе получение лицевых счетов/коммерческий тариф и все такое.Есть дома,где люди живут третий год на электроотоплении,застройщик не может/не хочет получить что-то там что бы люди получили лицевые счета.По аренде бьет больно 10 гр/кВт.Переуступка или собственность?
Базу и риски понимаю,но вот тут наиболее остро становится репутация застройщика. По Днепру легко скажу за многих,по Киеву ХЗ.Стоит ли платить +10 кУе если метро в пешей доступности
в отличие от более дешевого варианта?
Wirująświatła ,спасибо за конкретику,пост сохранил,если можно-не так много
. Глаза разбегаются. И кроме Киева ничего смотреть не буду,в Одессе даром не нужно.
Город кидал,отморозков и беспредельщиков,ноги моей в нем не будет
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Господар Вельзевула
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Додано: Нед 09 лют, 2025 23:02
asti написав:
Нет, я как истый капиталист считаю что деньги должны работать, а иначе зачем они нужны?!
ясно. жизнь вас мало била) недвижимость в другом городе - самое правильное решение.
Господар Вельзевула написав:
Одессе даром не нужно.
Город кидал,отморозков и беспредельщиков,ноги моей в нем не будет
я тоже ее не переношу. В свое время уехал и даже на отдых туда не езжу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 09 лют, 2025 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 09 лют, 2025 23:02
Господар Вельзевула написав:
Несмотря на прямые указания что "даром-за амбаром", продолжу впитывать опыт успешных ленлордов. Во избежание замыливания-тезисно.Низкий этаж гут или не суть?Как понять что будет чудить застройщик или УК?
В том числе получение лицевых счетов/коммерческий тариф и все такое.Есть дома,где люди живут третий год на электроотоплении,застройщик не может/не хочет получить что-то там что бы люди получили лицевые счета.По аренде бьет больно 10 гр/кВт.Переуступка или собственность?
Базу и риски понимаю,но вот тут наиболее остро становится репутация застройщика. По Днепру легко скажу за многих,по Киеву ХЗ.Стоит ли платить +10 кУе если метро в пешей доступности
в отличие от более дешевого варианта?
Wirująświatła ,спасибо за конкретику,пост сохранил,если можно-не так много
. Глаза разбегаются. И кроме Киева ничего смотреть не буду,в Одессе даром не нужно.
Город кидал,отморозков и беспредельщиков,ноги моей в нем не будет
А що в Одесі не так?
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Додано: Нед 09 лют, 2025 23:06
Aston Hall мені дуже сподобався. Якщо асті підкине трохи мені грошенят купив би
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