Додано: Нед 09 лют, 2025 23:21

asti написав: Астон холл - это та свечка что прямо из воды торчит??! Астон холл - это та свечка что прямо из воды торчит??!

asti написав: ну где такой ещё есть? ну где такой ещё есть?

Господар Вельзевула написав: Низкий этаж гут или не суть? Низкий этаж гут или не суть?

внешне мне нравится в одессе жк парус и аркадийский дворец.мне каменец с его каньонами гораздо больше нра чем Одесса и Льв. Кто не был шоб завтра купили билет и поехалино жить там вряд ли реально. Город-музей.как это не суть? как начались затяжные блекауты арендаторы 20х этажей начали с завистью смотреть вниз... хотаб рассказывал историю как кто то 2 часа бродил вокруг дома ждал когда заработает лифт. Были и другие истории как скидывались на генераторы для лифта и топливо. Хз понравилось бы такое арендатору.Вообще всё что вы спрашиваете здесь обсуждалось в 2019-2020 годах. У форума такая специфика по 2му разу одно и то же обсуждать не хотят. Единого мнения как всегда нет. Мое мнение брать нужно не просто готовое а и хорошо обжитое, чтобы исключить переуступки, нюансы осбб/УК и тарифов на э.э.