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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12205122061220712208
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 23:11

  Investor_K написав:А що в Одесі не так?


лично мне-все не так.
Да и в военном плане стремный город. Москали будут на него зубы точить по любому.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 23:12

  Investor_K написав:Aston Hall мені дуже сподобався. Якщо асті підкине трохи мені грошенят купив би
Як вам не соромно!
- у вас скільки квартир у аренді - нагадайте будь ласка//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 23:14

  Господар Вельзевула написав:
  Investor_K написав:А що в Одесі не так?


лично мне-все не так.
Да и в военном плане стремный город. Москали будут на него зубы точить по любому.


А вот я Одессу люблю - старый центр ... ну где такой ещё есть? А насчёт кидал и отморозков не знаю не встречал. Но и не жил там с другой стороны//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 23:18

  Investor_K написав:Aston Hall мені дуже сподобався. Якщо асті підкине трохи мені грошенят купив би
Астон холл - это та свечка что прямо из воды торчит??!
Ни в коем случае - вы приедьте как то зимой или ранней весной в Одессу и сходите к морю - худшего места трудно себе представить - бесконечный ледяной ветер + сырость + серость и рядом ничего... - вот это и есть ваш Астон холл...//)
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 23:20

Тільки ві Львові!©

  asti написав:старый центр ... ну где такой ещё есть?

https://youtu.be/b4rcaRKl19s?si=5RtSNi23ib8_TGwr
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 23:21

  asti написав:Астон холл - это та свечка что прямо из воды торчит??!
внешне мне нравится в одессе жк парус и аркадийский дворец.
  asti написав:ну где такой ещё есть?
мне каменец с его каньонами гораздо больше нра чем Одесса и Льв. Кто не был шоб завтра купили билет и поехали :evil: но жить там вряд ли реально. Город-музей.
  Господар Вельзевула написав:Низкий этаж гут или не суть?
как это не суть? как начались затяжные блекауты арендаторы 20х этажей начали с завистью смотреть вниз... хотаб рассказывал историю как кто то 2 часа бродил вокруг дома ждал когда заработает лифт. Были и другие истории как скидывались на генераторы для лифта и топливо. Хз понравилось бы такое арендатору.

Вообще всё что вы спрашиваете здесь обсуждалось в 2019-2020 годах. У форума такая специфика по 2му разу одно и то же обсуждать не хотят. Единого мнения как всегда нет. Мое мнение брать нужно не просто готовое а и хорошо обжитое, чтобы исключить переуступки, нюансы осбб/УК и тарифов на э.э.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 00:14

Wirująświatła
Да, я согласен, просто готовое мне вообще не выгодно.Мне нужно без ремонта.
В целом суть понятна-не переуступка и не высокий этаж.
Я тоже к этому склоняюсь.
А в Киеве строят новостройки с газом? именно с плитой в квартире? У нас немного таких.
Господар Вельзевула
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  #<1 ... 12205122061220712208
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