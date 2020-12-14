лично мне-все не так.
Да и в военном плане стремный город. Москали будут на него зубы точить по любому.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 23:11
Додано: Нед 09 лют, 2025 23:12
Додано: Нед 09 лют, 2025 23:14
А вот я Одессу люблю - старый центр ... ну где такой ещё есть? А насчёт кидал и отморозков не знаю не встречал. Но и не жил там с другой стороны//)
Додано: Нед 09 лют, 2025 23:18
Астон холл - это та свечка что прямо из воды торчит??!
Ни в коем случае - вы приедьте как то зимой или ранней весной в Одессу и сходите к морю - худшего места трудно себе представить - бесконечный ледяной ветер + сырость + серость и рядом ничего... - вот это и есть ваш Астон холл...//)
Додано: Нед 09 лют, 2025 23:20
Тільки ві Львові!©
Додано: Нед 09 лют, 2025 23:21
внешне мне нравится в одессе жк парус и аркадийский дворец.
мне каменец с его каньонами гораздо больше нра чем Одесса и Льв. Кто не был шоб завтра купили билет и поехали но жить там вряд ли реально. Город-музей.
как это не суть? как начались затяжные блекауты арендаторы 20х этажей начали с завистью смотреть вниз... хотаб рассказывал историю как кто то 2 часа бродил вокруг дома ждал когда заработает лифт. Были и другие истории как скидывались на генераторы для лифта и топливо. Хз понравилось бы такое арендатору.
Вообще всё что вы спрашиваете здесь обсуждалось в 2019-2020 годах. У форума такая специфика по 2му разу одно и то же обсуждать не хотят. Единого мнения как всегда нет. Мое мнение брать нужно не просто готовое а и хорошо обжитое, чтобы исключить переуступки, нюансы осбб/УК и тарифов на э.э.
Додано: Пон 10 лют, 2025 00:14
Wirująświatła
Да, я согласен, просто готовое мне вообще не выгодно.Мне нужно без ремонта.
В целом суть понятна-не переуступка и не высокий этаж.
Я тоже к этому склоняюсь.
А в Киеве строят новостройки с газом? именно с плитой в квартире? У нас немного таких.
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