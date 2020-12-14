Додано: Пон 10 лют, 2025 10:32

Господар Вельзевула написав: Да, я согласен, просто готовое мне вообще не выгодно.Мне нужно без ремонта. Да, я согласен, просто готовое мне вообще не выгодно.Мне нужно без ремонта.

asti написав: Очень просто - поставлю цену на 20% ниже рынка и буду сидеть в квартире пока не найду подходящего арендатора! Очень просто - поставлю цену на 20% ниже рынка и буду сидеть в квартире пока не найду подходящего арендатора!

не хочу вникать в ваши заморочки, но если ремонт идёт "в подарок" зачем отказываться? как вы планируете делать ремонт в другом городе, будете снимать для себя помещение? Я с этим столкнулся в 2011 когда жил в Киеве, а делал ремонт в Ирпене. Жить надо примерно в 100 метрах от объекта, чтобы можно было цивильно питаться и принять душ. Ездить даже 5км туда-сюда не вариант. И так приходилось ездить в Эпицентр каждый день, чего то не хватило, или не подошло. Это сейчас под каждым домом точка выдачи, тогда этой роскоши не было. С моей точки зрения, делать дорогой ремонт при текущих ценах, чтобы сдавать квартиру за 500-650 уе это благотворительность.и подгребёте бомжа из сегмента ниже. когда у меня арендатор просит скидку говорю ок, без проблем, но только через год аренды. За год успеваешь посмотреть что за люди, выносят ли мозг по любому поводу, убивается ли ремонт/мебель. Может ещё прощаться досрочно придётся, не то что скидку ему дай. А вы со старта -20%