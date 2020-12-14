Додано: Пон 10 лют, 2025 12:37

Господар Вельзевула написав: Речь идет только о ремонте в подарок. Новом,не убитом. Речь идет только о ремонте в подарок. Новом,не убитом.

это жестко. кто то должен вложиться по 2куе/м и тут же продать по 1,3 . Всё же речь больше про неубитый ремонт годный для аренды. Когда такую квартиру продают по цене голых стен. И ваша привязка к обязательно новому ремонту тоже странная. Вы президентам собираетесь сдавать? у арендатора ремонт на 3м месте (если не на 5м) по важности. И вполне могут снять квартиру с худшим (чем ваш) ремонтом, но в лучшей (для себя) локации. Что тогда для себя обоснуете необходимость именно в новом ремонте?для меня смысл аренды получить максимальную доходность, а новый ремонт ее только снижает. вы не сдадите квартиру с новым ремонтом на 30% дороже. арендаторов-эстетов "с дурными деньгами" не так много. Далеко не все арендаторы айтишники или работники посольств.