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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лют, 2025 11:33
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Я покупал 2 месяца назад. Голые стены.
Возможно сейчас 60. Не проверял.
Меня просили цену за голые стены. Чем вы читали? ))
Я буду сдавать по 650 баксов. Это обычная цена для хорошего ремонта
Смотрю уже Варшавский 3 около 40м2.
Хотелки что-то типа 53, но наверное в реале подороже будет.
В любом случае смысл понятен- 200 косарей для ренты в штукарь,если отбросить оптимизм.
Ваше мнение по этажности? Все высокие предлагают.
И тут диллема.
При апокалипсисе с высоких этажей арендаторы могут убежать в хрущи -так?
Я лично ненавижу этажи и лазить по лестницам не буду- а не иметь возможности зайти в свою хату-такое.
Хочу до 9-ого,прав я или нет?
Или орендари любят краевиды с 22-ого и не любят шум с площадок?
До 12 этажа.
Да, прав.
Высокие не брать
В хрущи не убегут. Генератор в каждом доме стоит. Котельная своя в каждом доме на крыше.
Инфраструктура, дет площадки.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 11:45
Wirująświatła написав:
не хочу вникать в ваши заморочки, но если ремонт идёт "в подарок" зачем отказываться? как вы планируете делать ремонт в другом городе, будете снимать для себя помещение?
В подарок?
Варшавский-голая 53 с ремонтом 80+-это подарок?
Сделанном ХЗ как,в том числе.
Приведите пример новостройки с ремонтом в подарок-даже в Днепре ремонт идет не в подарок а + 500 за м2 что для нуба,конечно,дешево. Для меня не очень.
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Господар Вельзевула
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Додано: Пон 10 лют, 2025 12:10
Господар Вельзевула написав:
Приведите пример новостройки с ремонтом в подарок
2куе плиз мне на карту и я поищу. Вы хотите чётких кейсов тут вот купите и вот вам арендатор. Это работа! С такими кейсами работают агенства, которые 8 часов в день 22 раб.дня мониторят весь рынок. Или можно опытного рыла найти (небесплатно).
Непонятно зачем вы ищете такие кейсы на форумах, здесь обсуждаются общие вопросы, степень достоверности некоторых выводов и цифр кстати под большим вопросом. Даже если у кого то есть кейс с "ремонтом в подарок" или с "доходностью 12%" почему он должен им делиться? вы же ничем не делитесь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 10 лют, 2025 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 12:18
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
Приведите пример новостройки с ремонтом в подарок
2куе плиз мне на карту и я поищу. Вы хотите чётких кейсов тут вот купите и вот вам арендатор. С такими кейсами работают агенства, которые 8 часов в день 22 раб.дня мониторят весь рынок. Непонятно зачем вы ищете такие кейсы на форумах, здесь обсуждаются общие вопросы, степень достоверности некоторых выводов и цифр под большим вопросом. Даже если у кого то есть кейс с "ремонтом в подарок" или с "доходностью 12%" почему он должен им делиться? вы же ничем не делитесь.
Ок.
Это только укрепило меня в своей правоте.
Искать мне не нужно-нового ремонта "в подарок" в Киеве быть не может. Чай не Запорожье.
Могу с вами поделится нюансами застройщиков Днепра, оно вам и в уй не впилось,не так ли?
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Господар Вельзевула
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Додано: Пон 10 лют, 2025 12:28
Господар Вельзевула написав:
Ок.
Это только укрепило меня в своей правоте.
если вы настолько крепки в своей правоте общение на форумах вам противопоказано. В этом случае любое общение сведётся к "а слабо меня переубедить?". я много с чем не согласен на этой и других ветках. Только не кидаюсь на каждого оппонента с фразой "да ты неправ". Зачем? это фривольное общение, а не борьба идеологий. На кого то могу кинуться по приколу, на самом деле фиолетово, пока это не касается моего кармана.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 10 лют, 2025 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 12:31
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
Ок.
Это только укрепило меня в своей правоте.
если вы настолько крепки в своей правоте общение на форумах вам противопоказано в этом случае любое общение сведётся к "а слабо меня переубедить?".
Отнюдь.
И вы это прекрасно знаете.
Речь идет только о ремонте в подарок. Новом,не убитом. В Киеве.
Даже если такой кейс будет-я не успею и увидеть его-соответственно,ваше мнение не имело для меня ценности практической.
Дальнейшее обсуждение ,к сожалению, уходит в плоскость демагогии.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 12:37
Господар Вельзевула написав:
Речь идет только о ремонте в подарок. Новом,не убитом.
это жестко. кто то должен вложиться по 2куе/м и тут же продать по 1,3 . Всё же речь больше про неубитый ремонт годный для аренды. Когда такую квартиру продают по цене голых стен. И ваша привязка к обязательно новому ремонту тоже странная. Вы президентам собираетесь сдавать? у арендатора ремонт на 3м месте (если не на 5м) по важности. И вполне могут снять квартиру с худшим (чем ваш) ремонтом, но в лучшей (для себя) локации. Что тогда для себя обоснуете необходимость именно в новом ремонте?
для меня смысл аренды получить максимальную доходность, а новый ремонт ее только снижает. вы не сдадите квартиру с новым ремонтом на 30% дороже. арендаторов-эстетов "с дурными деньгами" не так много. Далеко не все арендаторы айтишники или работники посольств.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 10 лют, 2025 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 12:56
Wirująświatła написав:у арендатора ремонт на 3м месте (если не на 5м) по важности. И вполне могут снять квартиру с худшим (чем ваш) ремонтом, но в лучшей (для себя) локации.
все якраз з точністю до навпаки
у орендарів наразі головне якраз не локація, а саме ремонт і наповнення
вєталь, не неси маячні і не розповідай про те, до чого абсолютно не причетний, займайся своїми технічними комірками в ірпенятниках
де ти, а де Киів?
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:07
модерация знаете почему люди валят с ветки? потому что такие как kingkongovets считают свою точку зрения единственно правильной. А любые возражения вы трёте.
элементарный кейс, идеальный инстаграмный ремонт в варшавском или чуть похуже в тетрис холл, цена аренды одинаковая, что снимут быстрее? по kingkongovets быстрее снимут варшавский, потому что ремонт наше всьо и всем нужен только ремонт.
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Wirująświatła
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:09
Wirująświatła написав:модерация знаете почему люди валят с ветки? потому что такие как kingkongovets считают свою точку зрения единственно правильной. вот вам кейс идеальный инстаграмный ремонт в варшавсаом или чуть похуже в тетрис холл, цена аренды одинаковая, что снимут быстрее? по kingkongovets быстрее снимут варшавский потому что ремонт наше всьо
Не переходьте в дискусії одразу на хамство і все буде добре.
От Варшавський доречі хороший приклад. Локація відстій. Але хороший ремонт і здають по 600+ баксів однушку. Орендарі ірраціональні істоти
Якось ніколи не чув про посередній ремонт під оренду в тетрісі, якщо є приклади давайте
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