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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12207122081220912210
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:13

  Faceless написав:Якось ніколи не чув про посередній ремонт під оренду в тетрісі, якщо є приклади давайте
понимаю ваше желание увести тему в другую плоскость - обсуждения ремонтов тетриса. Вместо тетриса могут быть сталинки на Арсенальной. вы мой мой кейс внимательно прочитали? он подтверждает или опровергает слова конговца, что ремонт важнее локации и класса ЖК? все с Арсенальной и с вашей галактики тут же бросились на новые ремонты в варшавский? сколько вы сдадите квартир на окраине по 650? 1000, 10 тысяч? 100 дураков на любой товар найдётся. Проблемы начинаются со 101го.
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  #<1 ... 12207122081220912210
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