Додано: Пон 10 лют, 2025 13:52

Faceless написав: Wirująświatła написав: модерация знаете почему люди валят с ветки? потому что такие как kingkongovets считают свою точку зрения единственно правильной. вот вам кейс идеальный инстаграмный ремонт в варшавсаом или чуть похуже в тетрис холл, цена аренды одинаковая, что снимут быстрее? по kingkongovets быстрее снимут варшавский потому что ремонт наше всьо Не переходьте в дискусії одразу на хамство і все буде добре.

От Варшавський доречі хороший приклад. Локація відстій. Але хороший ремонт і здають по 600+ баксів однушку. Орендарі ірраціональні істоти

Якось ніколи не чув про посередній ремонт під оренду в тетрісі, якщо є приклади давайте Не переходьте в дискусії одразу на хамство і все буде добре.От Варшавський доречі хороший приклад. Локація відстій. Але хороший ремонт і здають по 600+ баксів однушку. Орендарі ірраціональні істотиЯкось ніколи не чув про посередній ремонт під оренду в тетрісі, якщо є приклади давайте

Дівчата, не сваріться! 🤗🤗Як я вже зазначав - усі люди різні. Для когось ремонт це перший пріоритет тому що він працює віддалено і 90% часу проводить у квартирі. Хтось працює офлайн і для нього локація на першому місці. Для когось важлива прив'язка до конкретного району бо там живуть більшість його друзів та знайомих. Всі ж пам'ятають головне правило нерухомості: локація, локація і ще раз локація. Можливо із переходом світу в онлайн локація трохи втратила свої позиції, але для значної кількості людей локація дуже важлива. Я тут вже приводив приклад людей які жили багато років у доволі посередній квартирі тільки через її розташування. Для мене, наприклад, було дуже комфортно жити на оболоні біля метро і я абсолютно не погодився б переїхати у якийсь там Міністерський у єбенях який би там ремонт не був, бо добирання з того ремонту у маршрутці до центру яке у годину пік займає більше години не компенсує ніякий ремонт. Інша справа коли їдеш цю годину у машині. Тому знову ж таки є маса нюансів - для когось метро це перший пріоритет, а для когось - вид із вікна. Усі люди різні і живуть у різних обставинах//)