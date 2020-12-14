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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лют, 2025 13:13
Faceless написав:
Якось ніколи не чув про посередній ремонт під оренду в тетрісі, якщо є приклади давайте
понимаю ваше желание увести тему в другую плоскость - обсуждения ремонтов тетриса. Вместо тетриса могут быть сталинки на Арсенальной. вы мой мой кейс внимательно прочитали? он подтверждает или опровергает слова конговца, что ремонт важнее локации и класса ЖК? все с Арсенальной и с вашей галактики тут же бросились на новые ремонты в варшавский? сколько вы сдадите квартир на окраине по 650? 1000, 10 тысяч? 100 дураков на любой товар найдётся. Проблемы начинаются со 101го.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:28
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Якось ніколи не чув про посередній ремонт під оренду в тетрісі, якщо є приклади давайте
понимаю ваше желание увести тему в другую плоскость - обсуждения ремонтов тетриса. Вместо тетриса могут быть сталинки на Арсенальной. вы мой мой кейс внимательно прочитали? он подтверждает или опровергает слова конговца, что ремонт важнее локации и класса ЖК? все с Арсенальной и с вашей галактики тут же бросились на новые ремонты в варшавский?
Faceless написав:
Не переходьте в дискусії одразу на хамство і все буде добре.
kingkongovets написав:
займайся своїми технічними комірками в ірпенятникахде ти, а де Киів?
это не хамство? у кого-то двойные стандарты? желание делить форумчан на сорта детектед. Пробуйте вникать в содержание текста, без привязки к тому кем этот текст написан.
Я не з Галактики, просто розглядав.
Але і тут теза КК підтверджується. Є от такий ЖК Каховський. Локація скажімо так не найкраща. Але "модний" ремонт- і оренда одразу вище від більш скромних квартир, хоч і в кращій локації.
Особисто для мене локація важливіша, але якщо судити по ринку- то в середньому виходить навпаки, "модність" ремонту підіймає оренду навіть в Соф борщазі. Он ви читаєте тг революшн - як вам однушки по 500 баксів там?
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:40
Faceless написав:Орендарі ірраціональні істоти
скоріше люди зі стадним мишленням і з заїзженими штампами про страшний совкошлак з жахливими пенсами, які всі до одного смердять як скунси і без розуміння нюансів життя в Києві
вибір на користь локації на шкоду ремонту - ознака досвідченої людини, здатної до критичного мислення, яких завжди меншість
тому й зараз в єбенях зі свіжими ремонтами і перетвореними на парковки дворами чоловійниках ціни вище ніж в центрі
ми ж це вже тут 100500 мільйонів разів обговорювали
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:43
Faceless написав:
Особисто для мене локація важливіша, але якщо судити по ринку- то в середньому виходить навпаки, "модність" ремонту підіймає оренду навіть в Соф борщазі.
у меня был кейс когда еще до майдана донецкое предприятие переехало в Киев. Все топы жили в арендованных квартирах в районе арсенальной. Не с новыми ремонтами (но и не бабушатники) и платили дорого. На оболони можно было снять лучше/дешевле. Но для них это был вопрос престижа.
Faceless написав:
"модність" ремонту підіймає оренду навіть в Соф борщазі.
по сравнению с чем, с аналогичным объектом на Борщаговке? да. и то не в разы. Локация всё же более приоритетна, не переехали массово арендаторы из центра ни в варшавский ни в соф.борщаговку. Если бы ремонт был самым важным критерием, давно бы весь старый фонд разъехался по окраинам с новыми ремонтами.
Faceless написав:
Але і тут теза КК підтверджується. Є от такий ЖК Каховський. Локація скажімо так не найкраща. Але "модний" ремонт- і оренда одразу вище від більш скромних квартир, хоч і в кращій локації.
и все туда переехали из такого же ценового сегмента, но с худшим ремонтом. Говорю есть правило 100 дураков. Проблемы начинаются, когда дураки заканчиваются. Потом те кто ввалили в ремонт на окраине 50-100куе будут чесать голову, почему киевский далеко не новый фонд и с худшими ремонтами сдаётся дороже, чем их инстаграмные кухни.
Имхо 1. локация 2. класс ЖК (бывает класс ЖК важнее локации это про дома/ котеджные городки за городом) и только потом 3. цена/планировка/этажность/ремонт (для кого что важнее)
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 10 лют, 2025 14:04, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:49
Wirująświatła
По собі:
Переізджаючи з провінції (невеликий обл.центр) думаєш що «я ж на колесах! Мені взагалі пофіг де жити! Я всюди доберусь! Аби недорого і нормально внутрях»))
Поживши з півроку став цінувати той витрачений час, який Київ просто нещадно спалює в дорозі. А я ще й носився на вертолітний майданчик за містом, часу і бензину летіло чимало)) Хоч і нагло їздив по окремій полосі для ГТ , бо «я ж СОУ, я пілот, я мчу на роботу!»
В останньому питанні мене приземлили доречі) . А до решти прийшов з часом))
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:52
Faceless написав:
Wirująświatła написав:модерация знаете почему люди валят с ветки? потому что такие как kingkongovets считают свою точку зрения единственно правильной. вот вам кейс идеальный инстаграмный ремонт в варшавсаом или чуть похуже в тетрис холл, цена аренды одинаковая, что снимут быстрее? по kingkongovets быстрее снимут варшавский потому что ремонт наше всьо
Не переходьте в дискусії одразу на хамство і все буде добре.
От Варшавський доречі хороший приклад. Локація відстій. Але хороший ремонт і здають по 600+ баксів однушку. Орендарі ірраціональні істоти
Якось ніколи не чув про посередній ремонт під оренду в тетрісі, якщо є приклади давайте
Дівчата, не сваріться! 🤗🤗
Як я вже зазначав - усі люди різні. Для когось ремонт це перший пріоритет тому що він працює віддалено і 90% часу проводить у квартирі. Хтось працює офлайн і для нього локація на першому місці. Для когось важлива прив'язка до конкретного району бо там живуть більшість його друзів та знайомих. Всі ж пам'ятають головне правило нерухомості: локація, локація і ще раз локація. Можливо із переходом світу в онлайн локація трохи втратила свої позиції, але для значної кількості людей локація дуже важлива. Я тут вже приводив приклад людей які жили багато років у доволі посередній квартирі тільки через її розташування. Для мене, наприклад, було дуже комфортно жити на оболоні біля метро і я абсолютно не погодився б переїхати у якийсь там Міністерський у єбенях який би там ремонт не був, бо добирання з того ремонту у маршрутці до центру яке у годину пік займає більше години не компенсує ніякий ремонт. Інша справа коли їдеш цю годину у машині. Тому знову ж таки є маса нюансів - для когось метро це перший пріоритет, а для когось - вид із вікна. Усі люди різні і живуть у різних обставинах//)
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:55
Hotab написав:
Переізджаючи з провінції (невеликий обл.центр) думаєш що «я ж на колесах! Мені взагалі пофіг де жити! Я всюди доберусь! Аби недорого і нормально внутрях»))
все эти ирпеня борщаговки заселили не киевляне с окраин. Хотя мне непонятно почему с панелек на беличах не переехать в новострои ирпеня. Им локация важнее и пофиг что вечером в том раойне выйти некуда вокруг либо чс либо промка/кладбище/гаражи. Локация людям важнее. Даже если весь форум с этим не согласится.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:57
asti написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:модерация знаете почему люди валят с ветки? потому что такие как kingkongovets считают свою точку зрения единственно правильной. вот вам кейс идеальный инстаграмный ремонт в варшавсаом или чуть похуже в тетрис холл, цена аренды одинаковая, что снимут быстрее? по kingkongovets быстрее снимут варшавский потому что ремонт наше всьо
Не переходьте в дискусії одразу на хамство і все буде добре.
От Варшавський доречі хороший приклад. Локація відстій. Але хороший ремонт і здають по 600+ баксів однушку. Орендарі ірраціональні істоти
Якось ніколи не чув про посередній ремонт під оренду в тетрісі, якщо є приклади давайте
Дівчата, не сваріться!
Як я вже зазначав - усі люди різні. Для когось ремонт це перший пріоритет тому що він працює віддалено і 90% часу проводить у квартирі. Хтось працює офлайн і для нього локація на першому місці. Для когось важлива прив'язка до конкретного району бо там живуть більшість його друзів та знайомих. Всі ж пам'ятають головне правило нерухомості: локація, локація і ще раз локація. Можливо із переходом світу в онлайн локація трохи втратила свої позиції, але для значної кількості людей локація дуже важлива. Я тут вже приводив приклад людей які жили багато років у доволі посередній квартирі тільки через її розташування. Для мене, наприклад, було дуже комфортно жити на оболоні біля метро і я абсолютно не погодився б переїхати у якийсь там Міністерський у єбенях який би там ремонт не був, бо добирання з того ремонту у маршрутці до центру яке у годину пік займає більше години не компенсує ніякий ремонт. Інша справа коли їдеш цю годину у машині. Тому знову ж таки є маса нюансів - для когось метро це перший пріоритет, а для когось - вид із вікна. Усі люди різні і живуть у різних обставинах//)
вам кажуть як є по факту і це можна легко перевірити за 5хв за допомогою того ж бьорду, а ви знову тягнете сюди свої особисті роздуми і рефлексії
зи: про протистояння «центрової» Оболоні і Міністерського в єбенях було дуже смішно, бгг
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Додано: Пон 10 лют, 2025 14:00
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Особисто для мене локація важливіша, але якщо судити по ринку- то в середньому виходить навпаки, "модність" ремонту підіймає оренду навіть в Соф борщазі.
у меня был кейс когда еще до майдана донецкое предприятие переехало в Киев. Все топы жили в арендованных квартирах в районе арсенальной. Не с новыми ремонтами (но и не бабушатники) и платили дорого. На оболони можно было снять лучше/дешевле. Но для них это был вопрос престижа.
Faceless написав:
"модність" ремонту підіймає оренду навіть в Соф борщазі.
по сравнению с чем, с аналогичным объектом на Борщаговке? да. и то не в разы. Локация всё же более приоритетна, не переехали массово арендаторы из центра ни в варшавский ни в соф.борщаговку. Если бы ремонт был самым важным критерием, давно бы весь старый фонд разъехался по окраинам с новыми ремонтами.
Имхо 1. локация 2. класс ЖК (бывает класс ЖК важнее локации это про дома/ котеджные городки за городом) и только потом 3. цена/планировка/этажность/ремонт (для кого что важнее)
Я б не ставив питання як типу "переїхали чи не переїхали". Питання в ціні оренди. І чогось 20+ кгрн за однушку в Софборщазі це майже на рівні більшості новобудов в Києві.
Комфорт Таун по оренді куди вище ніж березняки і Русанівка. Локацію самі гляньте.
Про локацію Варшавського я вже якось висловився, що ви аж мені робили зауваження, що недипломатично.
Про Республіку можу сказати те саме. Хоча ні, мабуть у Республіки таки краще локація.
Так от, якби ремонт і модність ЖК грали б меншу роль за локацію, чого б тоді КТ, Варшавський, Республіка і інші Нові Англії були б дорожче навіть не за бабушатники, а і за відносно не старі будинки, просто з застарілими ремонтами.
Старий фонд не розʼїхався, бо його здають в середньому вдвічі дешевше
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Додано: Пон 10 лют, 2025 14:06
Faceless написав:
Комфорт Таун по оренді куди вище ніж березняки і Русанівка. Локацію самі гляньте.
заметьте вы начали сравнивать не ремонты, а классы ЖК. Сами невольно подтвердили что он в приоритете перед ремонтом.
Faceless написав:
Старий фонд не розʼїхався, бо його здають в середньому вдвічі дешевше
ЖК Грушевского 9а старее варшавского на 18 лет. точно вдвое дешевле? может локация/класс ЖК рулят ценой, а не ремонты. У хруща класс ЖК в любой локации ниже варшавского, поэтому варшавский дороже. Даже если взять 2 квартиры с одинаковыми ремонтами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 10 лют, 2025 14:16, всього редагувалось 3 разів.
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