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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1220912210122111221212213>
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

asti написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:модерация знаете почему люди валят с ветки? потому что такие как kingkongovets считают свою точку зрения единственно правильной. вот вам кейс идеальный инстаграмный ремонт в варшавсаом или чуть похуже в тетрис холл, цена аренды одинаковая, что снимут быстрее? по kingkongovets быстрее снимут варшавский потому что ремонт наше всьо
Не переходьте в дискусії одразу на хамство і все буде добре.
От Варшавський доречі хороший приклад. Локація відстій. Але хороший ремонт і здають по 600+ баксів однушку. Орендарі ірраціональні істоти
Якось ніколи не чув про посередній ремонт під оренду в тетрісі, якщо є приклади давайте

Дівчата, не сваріться!

Як я вже зазначав - усі люди різні. Для когось ремонт це перший пріоритет тому що він працює віддалено і 90% часу проводить у квартирі. Хтось працює офлайн і для нього локація на першому місці. Для когось важлива прив'язка до конкретного району бо там живуть більшість його друзів та знайомих. Всі ж пам'ятають головне правило нерухомості: локація, локація і ще раз локація. Можливо із переходом світу в онлайн локація трохи втратила свої позиції, але для значної кількості людей локація дуже важлива. Я тут вже приводив приклад людей які жили багато років у доволі посередній квартирі тільки через її розташування. Для мене, наприклад, було дуже комфортно жити на оболоні біля метро і я абсолютно не погодився б переїхати у якийсь там Міністерський у єбенях який би там ремонт не був, бо добирання з того ремонту у маршрутці до центру яке у годину пік займає більше години не компенсує ніякий ремонт. Інша справа коли їдеш цю годину у машині. Тому знову ж таки є маса нюансів - для когось метро це перший пріоритет, а для когось - вид із вікна. Усі люди різні і живуть у різних обставинах//)
Щодо роботи з дому теж не варто розглядати, наче це одразу перевертає пріоритети. Дуже яскраво буде видно, коли в ті іпеня навіть з Глово нічого пристойного не замовити :)
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Комфорт Таун по оренді куди вище ніж березняки і Русанівка. Локацію самі гляньте.
заметьте вы начали сравнивать не ремонты, а классы ЖК. Сами невольно подтвердили что он в приоритете перед ремонтом.
  Faceless написав:Старий фонд не розʼїхався, бо його здають в середньому вдвічі дешевше
ЖК Грушевского 9а старее варшавского на 18 лет. точно вдвое дешевле? может локация/класс ЖК рулят ценой, а не ремонт. Даже если взять 2 квартиры с одинаковыми ремонтами.

Ремонти корелюють з класом ЖК. Порівняйте ремонти, що пропонують, наприклад, в Патріотиці і в Славутичі чи тому ж Варшавському. Що більше пріоритетно важко сказати.
Щодо порівняння з Грушевського - навіть не смішно.
І що таке "в середньому" наведіть довідки
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:26

  Faceless написав:Ремонти корелюють з класом ЖК.
то есть каждый год все квартиры на Грушевского 9а делают новый ремонт чтобы поддержать ваше правило "Ремонти корелюють з класом ЖК" и шоб было не хуже чем в Варшавском?

сколько лет этому ремонту? вам нравится?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... VAlJo.html

примерно такие ремонты снимал топ менеджмент той донецкой фирмы на арсенальной и уже в 2010 году они смотрелись как зимний дворец. еще картинами стены обвесить и можно галлерею открывать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Ремонти корелюють з класом ЖК.
то есть каждый год все квартиры на Грушевского 9а делают новый ремонт чтобы поддержать ваше правило "Ремонти корелюють з класом ЖК" и шоб было не хуже чем в Варшавском?

сколько лет этому ремонту? вам нравится?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... VAlJo.html
Думаю навпаки, щодо ремонтів довелося б напрягатися на Варшавському, це взагалі два різні світи, який сенс їх порівнювати
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:31

  Faceless написав:Думаю навпаки, щодо ремонтів довелося б напрягатися на Варшавському, це взагалі два різні світи, який сенс їх порівнювати
я не надеялся что вы признаете что класс жк и локация весят бОльшую часть в структуре цены на аренду, и спроса, чем самый инстаграмный на свете ремонт. Для отдельных дрочеров ремонт важнее, но для большинства важнее локация/класс ЖК и сама цена. За все деньги мира даже Грушевского 9а никому не нужно. С любым ремонтом.

приходит к вам арендатор и говорит да класс у вас ремонт в лучших традициях инстаграмма, только я сниму ближе к Грушевского 9а пусть попроще и даже дороже, вы тоже ему скажете "сенс їх порівнювати"? тогда это не бизнес, а религия. Ваш арендатор должен верить в то, во что верите вы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 14:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:40

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Думаю навпаки, щодо ремонтів довелося б напрягатися на Варшавському, це взагалі два різні світи, який сенс їх порівнювати
я не надеялся что вы признаете что класс жк и локация весят бОльшую часть в структуре цены на аренду, и спроса, чем самый инстаграмный на свете ремонт. Для отдельных дрочеров ремонт важнее, но для большинства важнее локация/класс ЖК и сама цена. За все деньги мира даже Грушевского 9а никому не нужно. С любым ремонтом.
в перших чергах НЛ з вже устарівшими та підвтомленими ремонтами ціни на продаж і оренду вже однакові і навіть нижчі ніж наприклад в Республіці - ось тобі про «клас жк» бгг

не ганьбись, ти несеш пургу і демонструєш абсолютне незнання матеріала, про який намагаєшься з апломбом базікати
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:11

Пропоную змінити тему...

Хтось розглядає можливість купівлі прибуткової нерухомості - апартаменти у готельному комплексі у Карпатах де усім буде займатися керуюча компанія, а інвестор тільки рахувати прибутки. Є у когось досвід?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:20

  asti написав:Пропоную змінити тему...

Хтось розглядає можливість купівлі прибуткової нерухомості - апартаменти у готельному комплексі у Карпатах де усім буде займатися керуюча компанія, а інвестор тільки рахувати прибутки. Є у когось досвід?


я рассматривал.
Апартаменты нахер- что за чушь,что ты там можешь жить две недели в году и всем занимается УК?
Основной принцип-никогда не соглашаться на то,что предлагают (про инвестиции), так как ищут лохов.
Будут в первую очередь сдавать свои номера,жарить на постояльцах и т.д.
Частные коттеджи тоже рассматривал. Там только переезжать и администрировать-далеко+ краткосрочная аренда.
Глянул на стоимость нормальных зданий, перекрестился. Глянул на стоимость лайна-плюнул.+ я еще уверен, что там своя мафия и чужака могут кинуть под пресс,сейчас это особенно легко сделать.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Wirująświatła написав:приходит к вам арендатор и говорит да класс у вас ремонт в лучших традициях инстаграмма, только я сниму ближе к Грушевского 9а пусть попроще и даже дороже

Дуже цікаво в якому контексті взагалі міг би статися такий діалог? Типу звертається до агенства клієнт, каже, я от не знаю, що мені треба, понтова елітка аеродромних метражів в центровому центрі чи економ/комфорт на відшибі цивілізації, допоможіть людині з біполяркою і нелімітованими грошима :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

asti написав:Пропоную змінити тему...

Хтось розглядає можливість купівлі прибуткової нерухомості - апартаменти у готельному комплексі у Карпатах де усім буде займатися керуюча компанія, а інвестор тільки рахувати прибутки. Є у когось досвід?
у всьому, де присутні якісь посередники, чи «керуючи компанії» грошей немає, це тупо розвод
єдина комерційна нерухомість, наразі варта уваги та доступна приватному пересічному інвестору - це невеликий стріт рітейл, до 150 м

але це вже на пару рівней вище ніж здача однушки в свіжому жк з модним ремонтом, а вам поки що і до цього, вибачте, як до неба рачки з вашими знаннями, досвідом та сприйняттям

і ще - ми тут звикли самі обирати теми, якщо вони не суперечать темі гілки, про оренду, до речі, є окрема

ферштейн?
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