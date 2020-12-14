RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12210122111221212213>
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:27

  Faceless написав:Дуже цікаво в якому контексті взагалі міг би статися такий діалог?


Ни в каком. Народ голосует ногами и гривной.
Наличие/отсутствие сдачи и ее цена является единственным определяющим фактом адекватности предложения.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 523
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:34

  Господар Вельзевула написав:
  asti написав:Пропоную змінити тему...

Хтось розглядає можливість купівлі прибуткової нерухомості - апартаменти у готельному комплексі у Карпатах де усім буде займатися керуюча компанія, а інвестор тільки рахувати прибутки. Є у когось досвід?


я рассматривал.
Апартаменты нахер- что за чушь,что ты там можешь жить две недели в году и всем занимается УК?
Основной принцип-никогда не соглашаться на то,что предлагают (про инвестиции), так как ищут лохов.
Будут в первую очередь сдавать свои номера,жарить на постояльцах и т.д.
Частные коттеджи тоже рассматривал. Там только переезжать и администрировать-далеко+ краткосрочная аренда.
Глянул на стоимость нормальных зданий, перекрестился. Глянул на стоимость лайна-плюнул.+ я еще уверен, что там своя мафия и чужака могут кинуть под пресс,сейчас это особенно легко сделать.

Сейчас кого угодно могут кинуть.
Заграницей это распространенная тема особенно это касается курортной недвижимости - Тай, Бали только так и работают. Но, согласен, Украина это тот ещё курорт...
asti
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:41

  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:приходит к вам арендатор и говорит да класс у вас ремонт в лучших традициях инстаграмма, только я сниму ближе к Грушевского 9а пусть попроще и даже дороже

Дуже цікаво в якому контексті взагалі міг би статися такий діалог? Типу звертається до агенства клієнт, каже, я от не знаю, що мені треба, понтова елітка аеродромних метражів в центровому центрі чи економ/комфорт на відшибі цивілізації, допоможіть людині з біполяркою і нелімітованими грошима :mrgreen:

я же чётко обозначил контекст, ваш арендатор съезжает с вашей инстаграмной квартиры в лучшую локацию или в жк выше классом, допустим он готов вам показать фото и цену, на которых видно что ваш ремонт лучше, а ваша цена ниже или такая же. Что вы ему скажете, что он не должен был сравнивать вашу квартиру с другими вариантами? представляете как это будет выглядеть?

зы. я знаю куда съехали все мои арендаторы, не стеснялся спросить и мне без проблем показывали фото и называли цену. Ничего в этом вопросе тайно-интимного нет. Не было ни одного кейса чтобы съехали по причине лучшего ремонта. В основном либо понадобилась большая площадь, либо объективная смена локации (другая работа, переезд в другой город/страну). То есть вложи сейчас в ремонт 50 куе я имел бы ровно то же самое, может докинув к цене 100-200уе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27951
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3406 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:48

Хтось купував по єОселя під 7%? Здогадуюсь, що отримати не так просто. На перший погляд виглядає вигідно, навіть з усіма комісами і страховками.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3202
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3663 раз.
Подякували: 5909 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:я знаю куда съехали все мои арендаторы, не стеснялся спросить и мне без проблем показывали фото и называли цену. Ничего в этом вопросе тайно-интимного нет. Не было ни одного кейса чтобы съехали по причине лучшего ремонта. В основном либо понадобилась большая площадь, либо объективная смена локации (другая работа, переезд в другой город/страну.


знову теж саме питання - це про житлову нерухомість в Києві, чи знову про твою «комерцію» в Ірпені?
припиняй флудити
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11530
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2697 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:56

Підкажіть, у когось з гравців були ситуації коли орендарі міняли замки, не відповідали на дзвінки і тупо не платили - що робити у такій ситуації??
asti
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:01

  asti написав:Підкажіть, у когось з гравців були ситуації коли орендарі міняли замки, не відповідали на дзвінки і тупо не платили - що робити у такій ситуації??

вызывают полицию и срезают замки при понятых. Такой ситуации не должно быть, если нет оплаты в установленную дату вы даёте арендатору неделю на то, чтобы найти деньги либо съехать. Адекватный арендатор заинтересован в том чтобы получить обратно залог и замки менять не будет. Неадекватного надо убедить, что ему нужно жильё дешевле (или пожить у родителей) и в его интересах съехать как можно быстрее, чтобы получить свой залог за вычетом недели на поиск решения. Есть еще один секрет, но в общак я его писать не буду.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27951
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3406 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:приходит к вам арендатор и говорит да класс у вас ремонт в лучших традициях инстаграмма, только я сниму ближе к Грушевского 9а пусть попроще и даже дороже

Дуже цікаво в якому контексті взагалі міг би статися такий діалог? Типу звертається до агенства клієнт, каже, я от не знаю, що мені треба, понтова елітка аеродромних метражів в центровому центрі чи економ/комфорт на відшибі цивілізації, допоможіть людині з біполяркою і нелімітованими грошима :mrgreen:

я же чётко обозначил контекст, ваш арендатор съезжает с вашей инстаграмной квартиры в лучшую локацию или в жк выше классом, допустим он готов вам показать фото и цену, на которых видно что ваш ремонт лучше, а ваша цена ниже или такая же. Что вы ему скажете, что он не должен был сравнивать вашу квартиру с другими вариантами? представляете как это будет выглядеть?

зы. я знаю куда съехали все мои арендаторы, не стеснялся спросить и мне без проблем показывали фото и называли цену. Ничего в этом вопросе тайно-интимного нет. Не было ни одного кейса чтобы съехали по причине лучшего ремонта. В основном либо понадобилась большая площадь, либо объективная смена локации (другая работа, переезд в другой город/страну). То есть вложи сейчас в ремонт 50 куе я имел бы ровно то же самое, может докинув к цене 100-200уе.
Якщо уявити мене в ситуації орендодавця, в якого орендар з варшавського за 650 баксів зʼїхав в Грушевського за 5+ куо, я б тільки порадів за людину.
Порівнювати ремонти щоби що?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35816
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 8133 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:07

  Faceless написав:Порівнювати ремонти щоби що?
не ремонты а всю совокупность факторов локация/класс ЖК/ремонт/цена аренды. Для того чтобы не тратить лишние 50-80куе на ремонт, если ваша локация/класс ЖК ему не соответствуют. Но вы тратьте, я тоже за вас порадуюсь. Главное верить что в варшавском можно сдать 1000+ квартир по 650уе. ЖК миллионеров.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27951
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3406 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:09

  Wirująświatła написав:
  asti написав:Підкажіть, у когось з гравців були ситуації коли орендарі міняли замки, не відповідали на дзвінки і тупо не платили - що робити у такій ситуації??

вызывают полицию и срезают замки при понятых. Такой ситуации не должно быть, если нет оплаты в установленную дату вы даёте арендатору неделю на то, чтобы найти деньги либо съехать. Адекватный арендатор заинтересован в том чтобы получить обратно залог и замки менять не будет. Неадекватного надо убедить, что ему нужно жильё дешевле (или пожить у родителей) и в его интересах съехать как можно быстрее, чтобы получить свой залог за вычетом недели на поиск решения. Есть еще один секрет, но в общак я его писать не буду.

Ок, тогда напишите в личку - буду признателен.

У меня знакомые ещё до войны сдали квартиру в Харькове и уехали в Киев - 2 месяца люди платили, а потом тупо упали на мороз, не брали трубку. По приезду выяснилось что они сменили замки и не открывали дверь. Выселение их заняло полгода с подключением полиции и СБУ. Всё это время не оплачивалась ни аренда ни коммуналка. Съехали бросив ключи в подъезде(!) оставив квартиру в разгромленом состоянии.
asti
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12210122111221212213>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2520, 2521, 2522
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25215 16831334
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2025 14:56
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5491425
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 59549
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.