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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лют, 2025 15:27
Faceless написав:
Дуже цікаво в якому контексті взагалі міг би статися такий діалог?
Ни в каком. Народ голосует ногами и гривной.
Наличие/отсутствие сдачи и ее цена является единственным определяющим фактом адекватности предложения.
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Господар Вельзевула
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Додано: Пон 10 лют, 2025 15:34
Господар Вельзевула написав: asti написав:
Пропоную змінити тему...
Хтось розглядає можливість купівлі прибуткової нерухомості - апартаменти у готельному комплексі у Карпатах де усім буде займатися керуюча компанія, а інвестор тільки рахувати прибутки. Є у когось досвід?
я рассматривал.
Апартаменты нахер- что за чушь,что ты там можешь жить две недели в году и всем занимается УК?
Основной принцип-никогда не соглашаться на то,что предлагают (про инвестиции), так как ищут лохов.
Будут в первую очередь сдавать свои номера,жарить на постояльцах и т.д.
Частные коттеджи тоже рассматривал. Там только переезжать и администрировать-далеко+ краткосрочная аренда.
Глянул на стоимость нормальных зданий, перекрестился. Глянул на стоимость лайна-плюнул.+ я еще уверен, что там своя мафия и чужака могут кинуть под пресс,сейчас это особенно легко сделать.
Сейчас кого угодно могут кинуть.
Заграницей это распространенная тема особенно это касается курортной недвижимости - Тай, Бали только так и работают. Но, согласен, Украина это тот ещё курорт...
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Додано: Пон 10 лют, 2025 15:41
Faceless написав: Wirująświatła написав:
приходит к вам арендатор и говорит да класс у вас ремонт в лучших традициях инстаграмма, только я сниму ближе к Грушевского 9а пусть попроще и даже дороже
Дуже цікаво в якому контексті взагалі міг би статися такий діалог? Типу звертається до агенства клієнт, каже, я от не знаю, що мені треба, понтова елітка аеродромних метражів в центровому центрі чи економ/комфорт на відшибі цивілізації, допоможіть людині з біполяркою і нелімітованими грошима
я же чётко обозначил контекст, ваш арендатор съезжает с вашей инстаграмной квартиры в лучшую локацию или в жк выше классом, допустим он готов вам показать фото и цену, на которых видно что ваш ремонт лучше, а ваша цена ниже или такая же. Что вы ему скажете, что он не должен был сравнивать вашу квартиру с другими вариантами? представляете как это будет выглядеть?
зы. я знаю куда съехали все мои арендаторы, не стеснялся спросить и мне без проблем показывали фото и называли цену. Ничего в этом вопросе тайно-интимного нет. Не было ни одного кейса чтобы съехали по причине лучшего ремонта. В основном либо понадобилась большая площадь, либо объективная смена локации (другая работа, переезд в другой город/страну). То есть вложи сейчас в ремонт 50 куе я имел бы ровно то же самое, может докинув к цене 100-200уе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 10 лют, 2025 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 15:48
Хтось купував по єОселя під 7%? Здогадуюсь, що отримати не так просто. На перший погляд виглядає вигідно, навіть з усіма комісами і страховками.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 15:53
Wirująświatła написав:я знаю куда съехали все мои арендаторы, не стеснялся спросить и мне без проблем показывали фото и называли цену. Ничего в этом вопросе тайно-интимного нет. Не было ни одного кейса чтобы съехали по причине лучшего ремонта. В основном либо понадобилась большая площадь, либо объективная смена локации (другая работа, переезд в другой город/страну.
знову теж саме питання - це про житлову нерухомість в Києві, чи знову про твою «комерцію» в Ірпені?
припиняй флудити
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Додано: Пон 10 лют, 2025 15:56
Підкажіть, у когось з гравців були ситуації коли орендарі міняли замки, не відповідали на дзвінки і тупо не платили - що робити у такій ситуації??
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Додано: Пон 10 лют, 2025 16:01
asti написав:
Підкажіть, у когось з гравців були ситуації коли орендарі міняли замки, не відповідали на дзвінки і тупо не платили - що робити у такій ситуації??
вызывают полицию и срезают замки при понятых. Такой ситуации не должно быть, если нет оплаты в установленную дату вы даёте арендатору неделю на то, чтобы найти деньги либо съехать. Адекватный арендатор заинтересован в том чтобы получить обратно залог и замки менять не будет. Неадекватного надо убедить, что ему нужно жильё дешевле (или пожить у родителей) и в его интересах съехать как можно быстрее, чтобы получить свой залог за вычетом недели на поиск решения. Есть еще один секрет, но в общак я его писать не буду.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 16:05
Wirująświatła написав: Faceless написав: Wirująświatła написав:
приходит к вам арендатор и говорит да класс у вас ремонт в лучших традициях инстаграмма, только я сниму ближе к Грушевского 9а пусть попроще и даже дороже
Дуже цікаво в якому контексті взагалі міг би статися такий діалог? Типу звертається до агенства клієнт, каже, я от не знаю, що мені треба, понтова елітка аеродромних метражів в центровому центрі чи економ/комфорт на відшибі цивілізації, допоможіть людині з біполяркою і нелімітованими грошима
я же чётко обозначил контекст, ваш арендатор съезжает с вашей инстаграмной квартиры в лучшую локацию или в жк выше классом, допустим он готов вам показать фото и цену, на которых видно что ваш ремонт лучше, а ваша цена ниже или такая же. Что вы ему скажете, что он не должен был сравнивать вашу квартиру с другими вариантами? представляете как это будет выглядеть?
зы. я знаю куда съехали все мои арендаторы, не стеснялся спросить и мне без проблем показывали фото и называли цену. Ничего в этом вопросе тайно-интимного нет. Не было ни одного кейса чтобы съехали по причине лучшего ремонта. В основном либо понадобилась большая площадь, либо объективная смена локации (другая работа, переезд в другой город/страну). То есть вложи сейчас в ремонт 50 куе я имел бы ровно то же самое, может докинув к цене 100-200уе.
Якщо уявити мене в ситуації орендодавця, в якого орендар з варшавського за 650 баксів зʼїхав в Грушевського за 5+ куо, я б тільки порадів за людину.
Порівнювати ремонти щоби що?
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Додано: Пон 10 лют, 2025 16:07
Faceless написав:
Порівнювати ремонти щоби що?
не ремонты а всю совокупность факторов локация/класс ЖК/ремонт/цена аренды. Для того чтобы не тратить лишние 50-80куе на ремонт, если ваша локация/класс ЖК ему не соответствуют. Но вы тратьте, я тоже за вас порадуюсь. Главное верить что в варшавском можно сдать 1000+ квартир по 650уе. ЖК миллионеров.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 10 лют, 2025 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 16:09
Wirująświatła написав: asti написав:
Підкажіть, у когось з гравців були ситуації коли орендарі міняли замки, не відповідали на дзвінки і тупо не платили - що робити у такій ситуації??
вызывают полицию и срезают замки при понятых. Такой ситуации не должно быть, если нет оплаты в установленную дату вы даёте арендатору неделю на то, чтобы найти деньги либо съехать. Адекватный арендатор заинтересован в том чтобы получить обратно залог и замки менять не будет. Неадекватного надо убедить, что ему нужно жильё дешевле (или пожить у родителей) и в его интересах съехать как можно быстрее, чтобы получить свой залог за вычетом недели на поиск решения. Есть еще один секрет, но в общак я его писать не буду.
Ок, тогда напишите в личку - буду признателен.
У меня знакомые ещё до войны сдали квартиру в Харькове и уехали в Киев - 2 месяца люди платили, а потом тупо упали на мороз, не брали трубку. По приезду выяснилось что они сменили замки и не открывали дверь. Выселение их заняло полгода с подключением полиции и СБУ. Всё это время не оплачивалась ни аренда ни коммуналка. Съехали бросив ключи в подъезде(!) оставив квартиру в разгромленом состоянии.
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