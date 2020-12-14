Додано: Пон 10 лют, 2025 15:41

Faceless написав: Wirująświatła написав: приходит к вам арендатор и говорит да класс у вас ремонт в лучших традициях инстаграмма, только я сниму ближе к Грушевского 9а пусть попроще и даже дороже приходит к вам арендатор и говорит да класс у вас ремонт в лучших традициях инстаграмма, только я сниму ближе к Грушевского 9а пусть попроще и даже дороже

Дуже цікаво в якому контексті взагалі міг би статися такий діалог? Типу звертається до агенства клієнт, каже, я от не знаю, що мені треба, понтова елітка аеродромних метражів в центровому центрі чи економ/комфорт на відшибі цивілізації, допоможіть людині з біполяркою і нелімітованими грошима Дуже цікаво в якому контексті взагалі міг би статися такий діалог? Типу звертається до агенства клієнт, каже, я от не знаю, що мені треба, понтова елітка аеродромних метражів в центровому центрі чи економ/комфорт на відшибі цивілізації, допоможіть людині з біполяркою і нелімітованими грошима

я же чётко обозначил контекст, ваш арендатор съезжает с вашей инстаграмной квартиры в лучшую локацию или в жк выше классом, допустим он готов вам показать фото и цену, на которых видно что ваш ремонт лучше, а ваша цена ниже или такая же. Что вы ему скажете, что он не должен был сравнивать вашу квартиру с другими вариантами? представляете как это будет выглядеть?зы. я знаю куда съехали все мои арендаторы, не стеснялся спросить и мне без проблем показывали фото и называли цену. Ничего в этом вопросе тайно-интимного нет. Не было ни одного кейса чтобы съехали по причине лучшего ремонта. В основном либо понадобилась большая площадь, либо объективная смена локации (другая работа, переезд в другой город/страну). То есть вложи сейчас в ремонт 50 куе я имел бы ровно то же самое, может докинув к цене 100-200уе.