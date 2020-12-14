Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Підкажіть, у когось з гравців були ситуації коли орендарі міняли замки, не відповідали на дзвінки і тупо не платили - що робити у такій ситуації??
вызывают полицию и срезают замки при понятых. Такой ситуации не должно быть, если нет оплаты в установленную дату вы даёте арендатору неделю на то, чтобы найти деньги либо съехать. Адекватный арендатор заинтересован в том чтобы получить обратно залог и замки менять не будет. Неадекватного надо убедить, что ему нужно жильё дешевле (или пожить у родителей) и в его интересах съехать как можно быстрее, чтобы получить свой залог за вычетом недели на поиск решения. Есть еще один секрет, но в общак я его писать не буду.
Ок, тогда напишите в личку - буду признателен.
У меня знакомые ещё до войны сдали квартиру в Харькове и уехали в Киев - 2 месяца люди платили, а потом тупо упали на мороз, не брали трубку. По приезду выяснилось что они сменили замки и не открывали дверь. Выселение их заняло полгода с подключением полиции и СБУ. Всё это время не оплачивалась ни аренда ни коммуналка. Съехали бросив ключи в подъезде(!) оставив квартиру в разгромленом состоянии.
А чого так довго? Мабуть тільки тому, що були в іншому місті? Ми ж не Іспанія
ремонт соответствует кошельку и вкусу хозяев. Это не особо влияет на цену (как видите). есть подозрения что объявления "по 650" в варшавском висят месяцами. А тут делают выводы, что даже гавно можно сдать по 650 если там классный ремонт.