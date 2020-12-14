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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12210122111221212213
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:13

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

asti написав:
  Wirująświatła написав:
  asti написав:Підкажіть, у когось з гравців були ситуації коли орендарі міняли замки, не відповідали на дзвінки і тупо не платили - що робити у такій ситуації??

вызывают полицию и срезают замки при понятых. Такой ситуации не должно быть, если нет оплаты в установленную дату вы даёте арендатору неделю на то, чтобы найти деньги либо съехать. Адекватный арендатор заинтересован в том чтобы получить обратно залог и замки менять не будет. Неадекватного надо убедить, что ему нужно жильё дешевле (или пожить у родителей) и в его интересах съехать как можно быстрее, чтобы получить свой залог за вычетом недели на поиск решения. Есть еще один секрет, но в общак я его писать не буду.

Ок, тогда напишите в личку - буду признателен.

У меня знакомые ещё до войны сдали квартиру в Харькове и уехали в Киев - 2 месяца люди платили, а потом тупо упали на мороз, не брали трубку. По приезду выяснилось что они сменили замки и не открывали дверь. Выселение их заняло полгода с подключением полиции и СБУ. Всё это время не оплачивалась ни аренда ни коммуналка. Съехали бросив ключи в подъезде(!) оставив квартиру в разгромленом состоянии.
А чого так довго? Мабуть тільки тому, що були в іншому місті?
Ми ж не Іспанія
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:19

  Faceless написав:Про відповідність ремонту класу будинку я вам сам вище писав, то чим саме ви зібралися підколоти?
я там вам кинул ссылку https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... VAlJo.html ремонт точно соответствует классу и цене? на 7й фото справа видно что обои затёртые, это ещё инстаграмность или уже нет?

ремонт соответствует кошельку и вкусу хозяев. Это не особо влияет на цену (как видите). есть подозрения что объявления "по 650" в варшавском висят месяцами. А тут делают выводы, что даже гавно можно сдать по 650 если там классный ремонт.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:25

  Faceless написав:А чого так довго?


В рыло не было кому дать. Больно,но на уровне легких телесных. И давать,пока ключи не вынесут в зубах.Пардон,но эффективнее средства не знаю.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:46

  Wirująświatła написав:
  asti написав:СБУ.
сбу такими вопросами не занимается)

Там по знакомству, когда все остальные способы были использованы//)
Востаннє редагувалось asti в Пон 10 лют, 2025 16:49, всього редагувалось 2 разів.
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:48

  Господар Вельзевула написав:
  Faceless написав:А чого так довго?

В рыло не было кому дать. Больно,но на уровне легких телесных. И давать,пока ключи не вынесут в зубах.Пардон,но эффективнее средства не знаю.

Ну это знаете...
А если снимут люди которые сами вам дать смогут?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 16:56

  asti написав:Ну это знаете...
А если снимут люди которые сами вам дать смогут?


Это выходит за рамки темы.
Кратко-не связывайтесь с теми, кого не сможете от*издеть. Как это определить-открывайте тему специальную,проконсультирую.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:18

  Господар Вельзевула написав:
  asti написав:Ну это знаете...
А если снимут люди которые сами вам дать смогут?


Это выходит за рамки темы.
Кратко-не связывайтесь с теми, кого не сможете от*издеть. Как это определить-открывайте тему специальную,проконсультирую.

Можно в личку, если вас не затруднит//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 20:12

  asti написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Faceless написав:А чого так довго?

В рыло не было кому дать. Больно,но на уровне легких телесных. И давать,пока ключи не вынесут в зубах.Пардон,но эффективнее средства не знаю.

Ну это знаете...
А если снимут люди которые сами вам дать смогут?

В наші часи орендодавець повинен мати зброю. Такі реалії цього бізнесу. Мати броньований дилет та каску. Асті- повертайтесь до депозитів. Ви людина внтелігентна. Нащо воно Вам треба?
Investor_K
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