Wirująświatła написав:

asti написав: Підкажіть, у когось з гравців були ситуації коли орендарі міняли замки, не відповідали на дзвінки і тупо не платили - що робити у такій ситуації?? Підкажіть, у когось з гравців були ситуації коли орендарі міняли замки, не відповідали на дзвінки і тупо не платили - що робити у такій ситуації??

вызывают полицию и срезают замки при понятых. Такой ситуации не должно быть, если нет оплаты в установленную дату вы даёте арендатору неделю на то, чтобы найти деньги либо съехать. Адекватный арендатор заинтересован в том чтобы получить обратно залог и замки менять не будет. Неадекватного надо убедить, что ему нужно жильё дешевле (или пожить у родителей) и в его интересах съехать как можно быстрее, чтобы получить свой залог за вычетом недели на поиск решения. Есть еще один секрет, но в общак я его писать не буду.