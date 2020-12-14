Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Приїзджаєте з 4-5 "широкоплечими")) Підкараулюєте в під'їзді/біля дверей...
потом потерпевший берёт справку что ты отбил ему половину мягкий тканей и требует компенсацию в размере стоимости квартиры. На суде тебе придется обьяснить зачем ты его ждал с 4-5 широкоплечными, а им почему они проходят как соучастники. Никакого мордобоя и поножовщины, выходить из таких ситуаций только с ментами.
Самый затратный но 100% вариант заменить дверь на бронированную с Замком с падающим ключем который невозможно выпилить. Если там вещи арендатора он будет за тобой бегать, чтобы ты их вернул. В договоре обязательно прописать "в случае неоплаты даю неделю на выезд, в случае принудительного выселения даю 3 дня забрать личные вещи, после чего они отправляются на помойку".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Приїзджаєте з 4-5 "широкоплечими")) Підкараулюєте в під'їзді/біля дверей...
потом потерпевший берёт справку что ты отбил ему половину мягкий тканей и требует компенсацию в размере стоимости квартиры. На суде тебе придется обьяснить зачем ты его ждал с 4-5 широкоплечными, а им почему они проходят как соучастники. Никакого мордобоя и поножовщины, выходить из таких ситуаций только с ментами.
Потім ще спливає підписаний обома сторонами договір, і виявляється, що потерпілі тут тільки орендарі
Успіх написав:А про виклик поліції (перший варіант) - там що може "піти не так"?
пойти не так может всё. Серьёзную дверь срезать - несколько часов времени. Кстати поэтому у меня везде двери, которые образно можно выбить ногой. Квартирные воры двери не выпиливают. А если самому понадобиться гемора в 10р меньше.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 22:24, всього редагувалось 1 раз.
что вас так возбудило? вам воры срезали двери? у меня нечего воровать если что. Воры будут крайне разочарованы. ну ладно самокат, гитару, стиралку и холодильник могут вынести под камерами натыканными бывшим управителем осбб. Специфический набор для квартирного вора) Уже писал что у нас по камерам вычисляют, кто кинул с балкона окурок. Плюс пока их авто доедет до моего жк еще 10-15 камер их увидят.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 22:49, всього редагувалось 2 разів.