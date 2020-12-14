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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12212122131221412215>
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:03

  Успіх написав:Приїзджаєте з 4-5 "широкоплечими"))
Підкараулюєте в під'їзді/біля дверей...
потом потерпевший берёт справку что ты отбил ему половину мягкий тканей и требует компенсацию в размере стоимости квартиры. На суде тебе придется обьяснить зачем ты его ждал с 4-5 широкоплечными, а им почему они проходят как соучастники. Никакого мордобоя и поножовщины, выходить из таких ситуаций только с ментами.

Самый затратный но 100% вариант заменить дверь на бронированную с Замком с падающим ключем который невозможно выпилить. Если там вещи арендатора он будет за тобой бегать, чтобы ты их вернул. В договоре обязательно прописать "в случае неоплаты даю неделю на выезд, в случае принудительного выселения даю 3 дня забрать личные вещи, после чего они отправляются на помойку".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Приїзджаєте з 4-5 "широкоплечими"))
Підкараулюєте в під'їзді/біля дверей...
потом потерпевший берёт справку что ты отбил ему половину мягкий тканей и требует компенсацию в размере стоимости квартиры. На суде тебе придется обьяснить зачем ты его ждал с 4-5 широкоплечными, а им почему они проходят как соучастники. Никакого мордобоя и поножовщины, выходить из таких ситуаций только с ментами.
Потім ще спливає підписаний обома сторонами договір, і виявляється, що потерпілі тут тільки орендарі
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:15

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Тут уже про зброю дошло)
Как это вас так занесло, в поворот не туда.

Предыстория пугает, Господар, не слушайте вы никого. Нормальный жк, хороший ремонт = нормальный арендатор будет. Никого не слушайте.

Привыкли халамыдники бабушатники алкашам сдавать и начинают пургу гнать


це все до першої розтрощеної квартири, або неприємного відкриття, що цілком адекватні та інтелігентні на вигляд люди можуть виявитись алкашами, наріками, або просто тіпами з нестабільною психікою

тобі це вже багато разів казали, до речі
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:20

Можна просто їх балончиками задути)))

  Wirująświatła написав:Никакого мордобоя
А що, орендарі полізуть в драку проти 5х?
Просто, підкараулили, зайшли разом, дали 20хв - якщо ті кажуть, типу "нам пох" - викидаються всі їхні речі і ставляться нові замки.



А про виклик поліції (перший варіант) - там що може "піти не так"?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:23

  Успіх написав:А про виклик поліції (перший варіант) - там що може "піти не так"?
пойти не так может всё. Серьёзную дверь срезать - несколько часов времени. Кстати поэтому у меня везде двери, которые образно можно выбить ногой. Квартирные воры двери не выпиливают. А если самому понадобиться гемора в 10р меньше.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Успіх написав:А про виклик поліції (перший варіант) - там що може "піти не так"?
пойти не так может всё. Дверь срезать это несколько часов времени. Кстати поэтому у меня везде двери, которые можно выбить ногой.
У власному теж?)))
П.С. Кілька годин то вже якийсь 5 клас захисту. Бюджетні металеві для спеціаліста це хвилин 5
https://youtu.be/Kzb_IHM2uK0?feature=shared
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:27

  Faceless написав:У власному теж?)))
что вас так возбудило? вам воры срезали двери? у меня нечего воровать если что. Воры будут крайне разочарованы. ну ладно самокат, гитару, стиралку и холодильник могут вынести под камерами натыканными бывшим управителем осбб. Специфический набор для квартирного вора) Уже писал что у нас по камерам вычисляют, кто кинул с балкона окурок. Плюс пока их авто доедет до моего жк еще 10-15 камер их увидят.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 22:49, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:28

  Бетон написав:Тут уже про зброю дошло)
Как это вас так занесло, в поворот не туда.

Предыстория пугает, Господар, не слушайте вы никого. Нормальный жк, хороший ремонт = нормальный арендатор будет. Никого не слушайте.

Привыкли халамыдники бабушатники алкашам сдавать и начинают пургу гнать


Не,то не я а Асти тему начал. У меня все с этим ок,меня даже мусора и тцк на "вы" называют. :)
Я страшнИй як чурбан :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:33

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Успіх написав:А про виклик поліції (перший варіант) - там що може "піти не так"?
пойти не так может всё. Дверь срезать это несколько часов времени. Кстати поэтому у меня везде двери, которые можно выбить ногой.
У власному теж?)))
П.С. Кілька годин то вже якийсь 5 клас захисту. Бюджетні металеві для спеціаліста це хвилин 5

минут 5 в нарезанных кусочками видео. вот тут минут 10-15 и вообще без инструмента
https://www.youtube.com/shorts/ucKqmNPd ... ture=share
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 10 лют, 2025 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:35

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

будь-які «серйозні» двері виносяться за допомогою ліфта разом з коробкою за пару хвилин
як діти їй богу
kingkongovets
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