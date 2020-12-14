Додано: Пон 10 лют, 2025 22:03

Успіх написав: Приїзджаєте з 4-5 "широкоплечими"))

Підкараулюєте в під'їзді/біля дверей... Приїзджаєте з 4-5 "широкоплечими"))Підкараулюєте в під'їзді/біля дверей...

потом потерпевший берёт справку что ты отбил ему половину мягкий тканей и требует компенсацию в размере стоимости квартиры. На суде тебе придется обьяснить зачем ты его ждал с 4-5 широкоплечными, а им почему они проходят как соучастники. Никакого мордобоя и поножовщины, выходить из таких ситуаций только с ментами.Самый затратный но 100% вариант заменить дверь на бронированную с Замком с падающим ключем который невозможно выпилить. Если там вещи арендатора он будет за тобой бегать, чтобы ты их вернул. В договоре обязательно прописать "в случае неоплаты даю неделю на выезд, в случае принудительного выселения даю 3 дня забрать личные вещи, после чего они отправляются на помойку".