Wirująświatła написав:что вас так возбудило? вам воры срезали двери? у меня нечего воровать если что. Воры будут крайне разочарованы. ну ладно стиралку и холодильник могут вынести под камерами натыканными бывшим управителем осбб. Уже писал что у нас по камерам вычисляют, кто кинул с балкона окурок.
Аналогічно!
Я вже якось писав, що вдома велика рідкість, щоб було більше 1куя(чи еквівалент його в грн)
І двері, навіть дорогі - все одно відчиняють😉
(я залишив двері від забудовника, лише замки замінив)😁
Ну і щоб двічі не вставати))
Там про сейфи(вдома) згадували...
Он, наприклад, дізнались певні особи, що один чел продав квартиру, а гроші полюбляє вдома в сейфі тримати))
То яка релігія не дозволяє бандитам ввічливо почекати господаря під дверима і зайти разом з ним, чи під якимось приводом(газ, затоплення сусідів і т.п.) увірватись у відчинені двері і вже за допомогою паяльника, господар сам ввічливо відкриє сейф, а також скаже всі паролі до усіх банківських додатків на смартфоні?
п.с.
І пох камери, якщо тіпочки прийшли в масках...(та хоч з обличчям Ілона Маска)