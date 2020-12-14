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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12212122131221412215
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:01

Все просто!©))

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:У власному теж?)))
что вас так возбудило? вам воры срезали двери? у меня нечего воровать если что. Воры будут крайне разочарованы. ну ладно стиралку и холодильник могут вынести под камерами натыканными бывшим управителем осбб. Уже писал что у нас по камерам вычисляют, кто кинул с балкона окурок.

Аналогічно! :D
Я вже якось писав, що вдома велика рідкість, щоб було більше 1куя(чи еквівалент його в грн)
І двері, навіть дорогі - все одно відчиняють😉
(я залишив двері від забудовника, лише замки замінив)😁

Ну і щоб двічі не вставати))
Там про сейфи(вдома) згадували...

Он, наприклад, дізнались певні особи, що один чел продав квартиру, а гроші полюбляє вдома в сейфі тримати))
То яка релігія не дозволяє бандитам ввічливо почекати господаря під дверима і зайти разом з ним, чи під якимось приводом(газ, затоплення сусідів і т.п.) увірватись у відчинені двері і вже за допомогою паяльника, господар сам ввічливо відкриє сейф, а також скаже всі паролі до усіх банківських додатків на смартфоні? :lol: :mrgreen:


п.с.
І пох камери, якщо тіпочки прийшли в масках...(та хоч з обличчям Ілона Маска) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:19

Успіх Когда умерли родители я позвал соседей на поминки и в конце сказал возьмите из квартиры что хотите, все бесплатно. Диваны, кровати, шкафы, бойлер, посуда. Все относительно не старое 2008-2010 года. Никто ничего не взял. А тут воры залезут это же воровать)) ещё и двери будут выпиливать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:22

  Wirująświatła написав:Успіх Когда умерли родители я позвал соседей на поминки и в конце сказал возьмите из квартиры что хотите, все бесплатно. Диваны, кровати, шкафы, бойлер, посуда. Все относительно не старое 2008-2010 года. Никто ничего не взял. А тут воры залезут это же воровать))
Брать вещи усопших это как бы не совсем этично.
Может потому и не взяли?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а кодовые замки кто-то ставил? даешь арендатору код и пусть ходит. не заплатил — код поменял, возможно дистанционно

скажем с посуточной арендой этот ход весьма удачен, забронировал через эйрбнб, тебе скинули код и никакой встречи с хозяевами для получения ключей и прочей возни
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:27

  asti написав:Брать вещи усопших это как бы не совсем этично.
Может потому и не взяли?
а куда деваются квартиры усопших? или это другое.
Wirująświatła
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