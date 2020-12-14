Додано: Пон 10 лют, 2025 23:27

asti написав: Брать вещи усопших это как бы не совсем этично.

Может потому и не взяли? Брать вещи усопших это как бы не совсем этично.Может потому и не взяли?

smdtranz написав: а кодовые замки кто-то ставил? даешь арендатору код и пусть ходит. не заплатил — код поменял, возможно дистанционно а кодовые замки кто-то ставил? даешь арендатору код и пусть ходит. не заплатил — код поменял, возможно дистанционно

может. а куда деваются квартиры усопших? большая часть советского фонда когда то принадлежала тем, кто уже умер. Переселенцы потом всё (кроме шкафов) забрали с удовольствием, но там понятно что ситуация, многие приехали без ничего, я таким еще денег давал... пзц короче это было видеть. Целыми семьями приходили.а если они код поменяют? зачем всё усложнять. 2 замка от одного даёте ключ от другого нет. Не платят закрыли квартиру на другой замок и всё. пусть спят на улице. Проблема ж не в двери, а как мирно разойтись в такой ситуации. После ночёвки на улице аренду конечно заплатят, а потом разгромят квартиру в хлам. откроют воду, газ и уедут. Чтобы помнили)был такой развод, вешали кодовый замок на ручку авто. Хозяин скидывает мошеннику деньги получает код и замок в подарок.