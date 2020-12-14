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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:01

Все просто!©))

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:У власному теж?)))
что вас так возбудило? вам воры срезали двери? у меня нечего воровать если что. Воры будут крайне разочарованы. ну ладно стиралку и холодильник могут вынести под камерами натыканными бывшим управителем осбб. Уже писал что у нас по камерам вычисляют, кто кинул с балкона окурок.

Аналогічно! :D
Я вже якось писав, що вдома велика рідкість, щоб було більше 1куя(чи еквівалент його в грн)
І двері, навіть дорогі - все одно відчиняють😉
(я залишив двері від забудовника, лише замки замінив)😁

Ну і щоб двічі не вставати))
Там про сейфи(вдома) згадували...

Он, наприклад, дізнались певні особи, що один чел продав квартиру, а гроші полюбляє вдома в сейфі тримати))
То яка релігія не дозволяє бандитам ввічливо почекати господаря під дверима і зайти разом з ним, чи під якимось приводом(газ, затоплення сусідів і т.п.) увірватись у відчинені двері і вже за допомогою паяльника, господар сам ввічливо відкриє сейф, а також скаже всі паролі до усіх банківських додатків на смартфоні? :lol: :mrgreen:


п.с.
І пох камери, якщо тіпочки прийшли в масках...(та хоч з обличчям Ілона Маска) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:19

Успіх Когда умерли родители я позвал соседей на поминки и в конце сказал возьмите из квартиры что хотите, все бесплатно. Диваны, кровати, шкафы, бойлер, посуда. Все относительно не старое 2008-2010 года. Никто ничего не взял. А тут воры залезут это же воровать)) ещё и двери будут выпиливать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:22

  Wirująświatła написав:Успіх Когда умерли родители я позвал соседей на поминки и в конце сказал возьмите из квартиры что хотите, все бесплатно. Диваны, кровати, шкафы, бойлер, посуда. Все относительно не старое 2008-2010 года. Никто ничего не взял. А тут воры залезут это же воровать))
Брать вещи усопших это как бы не совсем этично.
Может потому и не взяли?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а кодовые замки кто-то ставил? даешь арендатору код и пусть ходит. не заплатил — код поменял, возможно дистанционно

скажем с посуточной арендой этот ход весьма удачен, забронировал через эйрбнб, тебе скинули код и никакой встречи с хозяевами для получения ключей и прочей возни
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 23:27

  asti написав:Брать вещи усопших это как бы не совсем этично.
Может потому и не взяли?
может. а куда деваются квартиры усопших? большая часть советского фонда когда то принадлежала тем, кто уже умер. Переселенцы потом всё (кроме шкафов) забрали с удовольствием, но там понятно что ситуация, многие приехали без ничего, я таким еще денег давал... пзц короче это было видеть. Целыми семьями приходили.
  smdtranz написав:а кодовые замки кто-то ставил? даешь арендатору код и пусть ходит. не заплатил — код поменял, возможно дистанционно
а если они код поменяют? зачем всё усложнять. 2 замка от одного даёте ключ от другого нет. Не платят закрыли квартиру на другой замок и всё. пусть спят на улице. Проблема ж не в двери, а как мирно разойтись в такой ситуации. После ночёвки на улице аренду конечно заплатят, а потом разгромят квартиру в хлам. откроют воду, газ и уедут. Чтобы помнили)

был такой развод, вешали кодовый замок на ручку авто. Хозяин скидывает мошеннику деньги получает код и замок в подарок.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 00:40

  Wirująświatła написав:
  asti написав:Та я и 5% буду доволен как слон - у меня уже полгода квартира в ячейке лежит - ждал выборов в США//)
тю тогда подбирайте объект и вперёд. на сейчас 5% вам даже хрущ на окраине принесёт. тут же все споры о том что 7% микроскопически мало. с девальвацией ещё раз пересчитаем, может тогда и 5% роскошью будут. аренда вяло реагирует на девал. Помню в 2009 гривневая цена даже снизилась на 10%.

В ЄС рецесія, а тут 5% в твердій валюті кажуть що майже робота в збиток.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 00:51

  flyman написав:В ЄС рецесія, а тут 5% в твердій валюті кажуть що майже робота в збиток.


В Штатах есть фонды,дающие гарантированно 5 без гемора вообще.
Но где мы и где Штаты.
Я в упор не вижу 5-7% ,без риска у нас. Недвига тоже риск, но я прилеты не учитываю. Только дешевение от точки входа.Набрал сегодня местного лендлорда,больше 20 квартир в Днепре держит.Чисто спросить мнение.
Говорит,жди, РПВ не будет, и вот тогда пойдет намного больше вниз.Мол,рано еще-к декабрю 2025 увидишь предел.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Investor_K написав:Франте. Що ти зробив для цієі краіни?

Як і всі - платив податки, навіть якщо це тільки ПДВ на хавку в АТБ\Сільпо, або акциз на бенз ))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:28

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:В ЄС рецесія, а тут 5% в твердій валюті кажуть що майже робота в збиток.


В Штатах есть фонды,дающие гарантированно 5 без гемора вообще.
Но где мы и где Штаты.
Я в упор не вижу 5-7% ,без риска у нас. Недвига тоже риск, но я прилеты не учитываю. Только дешевение от точки входа.Набрал сегодня местного лендлорда,больше 20 квартир в Днепре держит.Чисто спросить мнение.
Говорит,жди, РПВ не будет, и вот тогда пойдет намного больше вниз.Мол,рано еще-к декабрю 2025 увидишь предел.

Дно будет в 2027-28. РПВ будет в этом году с вероятностью 99,9%, потом оживление спроса на недвигу и подъем цен, слишком много людей на войне заработали мешки денег и не знают что с ними делать.
А потом только вниз, т.к. деньги вливать перестанут из-за бугра, производства собственные разрушены, ресурсы дорогие, налоги европейские, очереди на границе чтоб свалить. Денег и работы ни у кого нет, недвигу не покупают
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:52

Що таке РПВ?)
Striker
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