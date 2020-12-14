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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12213122141221512216
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:09

  Striker написав:Що таке РПВ?)
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:12

  Striker написав:Що таке РПВ?)

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Faceless
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